物业组建养老服务队伍 社区老人有了“养老管家”

【现实挑战】如何利用小区物业公司先天优势破解养老难题？

【应对策略】北京市试点“物业服务+养老服务”，物业企业建立养老服务专业人员队伍担当“养老管家”

由物业服务企业建立的养老服务专业人员队伍作为“养老管家”，不仅能提供巡视探访、助洁、助行、助医、助急等服务，还能随叫随到修个水管、换个灯泡，甚至小家电的维修和代买代购也都能帮您一一解决。这样的“养老管家”您想不想拥有？

今年1月，北京市印发《关于支持开展“物业服务+养老服务”试点工作的通知》，越来越多的养老服务专业人员队伍将走进老人的生活。

陪伴空巢老人 12年管家成了“半个闺女”

“傅阿姨，我来接您去做核酸了。”

“辛苦你啦，不瞒你说，我跟我闺女都没这样胳膊挽着胳膊走啊！小董，我就信任你，你就是我半个女儿。”

这是海淀区石油大院社区物业管家董庆菊与78岁的业主傅园（化名）的日常。傅园不喜欢与陌生人打交道，跟子女也甚少接触，可唯独非常信任管家董庆菊，去银行存取钱、家中换锁芯这些事情也只放心交给董庆菊来做。“我与傅阿姨认识12年了，平时对于空巢独居老人我们管家会特别关注一些，经常会陪傅阿姨聊聊天，我能感受到老人对我很信任，我也不能辜负了老人的这份信任，这是我们管家的责任。”董庆菊说。

“您家的空调管松动了，我用发泡胶给您固定好了，还有什么别的事，您再打电话找我。”张耀元从一位老人家中出来后，带上工具包随即赶往了下一家。有11年管家经验的他是一位维修高手，从修灯、换窗帘到简单的家具修理他都能为老人们处理好，深得老人们喜爱。

董庆菊和张耀元均来自宝石花物业勘探院地区公司，公司主要负责石油大院社区的物业管理服务。石油大院社区总人口1.3万余人，其中60岁及以上老人2950人，80岁及以上老人713人。老龄人群中包括老红军、抗美援朝老兵、两院院士、离休老干部等功勋人群。部分老人身体处于半自理、失能状况，还有一部分老人子女长期不在身边，空巢独居。

面对业主对象年龄偏高的情况，物业以物业管家为实施推手，赋予其“物业管家+助老管家”的双重职责，依托物业公司现有服务场所、现有服务队伍、现有服务网络，充分利用物业服务的先天优势与便利资源，照顾身边孤寡空巢老年人群。物业管家们为辖区内的孤寡、空巢老人建立了“关爱台账”，每位管家包干照料40余名老人，提供整理家务、免费维修、代办服务、出行服务、就医服务等多项免费助老服务，每周还会主动与老人通话或到老人家中陪他们聊天，用这种方式避免独居老人感到孤独。

社区“物业+养老” 推进居家适老化服务

今年1月，北京市民政局等多家单位联合印发了《关于开展“物业服务+养老服务”试点工作的通知》。宝石花物业利用物业养老五大先天优势：“本地、资源、成本、效率、信任”，将“物业+养老”这项跨界服务正式列入与物业服务并行的基础服务工作之一。4月，物业公司与安馨康养集团签订战略合作协议，携手推出“宝石花物业安馨行动计划”，引入专业养老机构，全力推进居家适老化服务。7月，物业公司还与辖区的社区养老服务驿站达成合作协议。

学院路街道学知园社区养老服务驿站站长王钊表示：“我们在服务中发现，有很多老人家中有维修需求，对于不善于使用网络的老年人来说，这些小修小补很是困难。下一步，我们想和物业开展合作，将附近社区有简单维修需求的老人对接给社区，让他们提供针对老年人的优惠服务。”

宝石花物业勘探院地区公司总经理郭志超介绍说：“我们通过调查发现，老人在家中面临最大的安全问题就是摔倒，这也是我们推进居家适老化服务的初衷。我们会在大院公共区域进行适老化安全设施改造，全力保障老人出行安全和提升出行便利；本月中旬召开线上线下居家适老化说明会，向社区老人推广普及‘居养协同’理念；此外，推出‘扶手计划’公益活动，为有需求老人免费或共担费用安装室内卫生间、卧室等房间安全扶手。”

郭志超表示，在下一步养老服务工作规划中，还将充分挖掘社区资源，切实发挥物业自身优势，以社区为依托，以机构（驿站、日间照料中心、门店）为平台，以家庭为主体，围绕生活照料、家政服务、医疗保健、精神慰藉、文化娱乐、适老改造等服务内容开展深度研究和实践，为老年人的吃住行、浴医洁、养学旅提供全方位、多元化的养老服务。

社区“软硬件”提升 获评老年友好型社区

“我们真是赶上了好时候啊，这社区的老年友好型说白了就是处处为我们老年人考虑，提升我们的幸福感。我现在觉得越活越舒坦……”82岁的钟馥环是一名退休教师，居住在海淀区学院路街道二里庄社区，历经了社区老旧小区改造、社区停车整治、街巷环境提升、探索医养结合养老服务等项目的落地实施后，亲身感受到了二里庄社区的“软硬件”设施越来越好，并在去年获评了全国示范性老年友好型社区。

“能够评上老年友好型社区可不是简简单单的无障碍就可以，它的标准要既凸显人文关怀，又传递出积极老龄观。”全国示范性城乡老年友好型社区标准制定牵头人、中国老龄科学研究中心原副研究员曲嘉瑶说，“比如对社区医疗卫生、日间照料服务的要求，对居家环境的适老化改造、出行设施建设等都有要求。”

原本是老旧小区的二里庄社区是如何做到的呢？

据了解，二里庄社区有居民5482人，其中60岁及以上老人1122人，80岁及以上老人265人，占居民总数分别为20.47%和4.83%。多年来，社区通过市、区立项的老旧小区及适老化改造工程，拓宽了社区道路，实现人车分流；通过见缝插针的小区绿化升级和建设空闲屋顶花园等方式，在有限的空间内实现绿化面积40804.34平方米；小区广场升级改造、增加了供老年人和居民开展文艺活动的舞台、室外宣传娱乐大屏和健身器材；对所有符合条件的楼门铺设了坡道；对21号楼加装电梯；在小区内增设便民菜站……

加上社区西侧紧贴二里庄干休所卫生服务站，为老年人看病就医带来便捷；南侧隔街是物美大超市，为老年人购物送去方便；中间环抱着的学院路街道党群服务中心，为老年人搭建了党员服务老人、关爱老人，老年党员志愿服务社区的双向互动平台。2017年，引进了养老企业优护万家，运营养老照料中心，为本社区及周边社区提供全托式养老服务，养老照料中心除负责入住老人的饮食之外，也开设老年餐桌，负责周边老年人的用餐，每日不少于50名老人在老年餐桌就餐。老人们都感叹，社区的硬件设施和大环境变得越来越好。

培育“养老管家” 探索“小老人服务老老人”

硬件设施好了，软实力也要跟得上。今年1月，学院路街道在二里庄社区推行“养老管家”培育孵化项目，由北京市夕阳再晨社会工作服务中心负责执行。“养老管家”培育孵化项目意在培育一批有代表性的社区老人成为“养老管家”，带动老年管家们摸排社区老年人真正的养老服务需求，从而探索“小老人服务老老人”的工作模式，实现养老服务的共建共治共享。夕阳再晨该项目负责人谢乐乐表示：“在前期对1100多名老人的调研中，我们已经筛选出了36名意向者，从中挖掘了12名意见领袖，作为首批培育孵化的养老管家。开展了包括紧急救助、入户沟通技巧、心理咨询等相关课程的培训。由于疫情的原因，培训课程有所延后，但12名一代的养老管家积极性非常高，已经开始了包片定向入户的工作，每名管家都为十来户高龄老人提供服务，保证每月至少上门一次。”

据了解，伴随着社区硬件设施的不断提升，二里庄社区近年来十分注重满足老年人文化娱乐需求，提升社区的软实力。社区老人刘占一、刘艳红、于淑梅还加入了“美丽学院路”百姓宣讲团，把退休当作老有所为的新起点，把志愿服务作为退而不休新的岗位，发挥余热，带动身边的老年人一起热心公益。

(刘妙妙)