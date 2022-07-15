这些药品平均降价48% 专家详解第七批国家药品集采

在国家医保局等相关部门组织和指导下，全国各省份组成采购联盟开展第七批国家组织药品集中带量采购，12日在江苏南京产生拟中选结果，公示结束后将发布正式中选结果。

什么是国家药品集采？第七批国家药品集采亮点在哪儿？将给百姓带来哪些获得感？就此人民网记者采访了首都医科大学国家医疗保障研究院价格招采室主任蒋昌松。

7批国家药品集采 覆盖294种药品

蒋昌松介绍，国家药品集采是由政府组织、联盟采购、平台操作，以“带量采购、量价挂钩、招采合一、保证使用、确保质量、保障供应、保障回款”为基本原则的带量采购模式。对部分通过一致性评价的药品开展集中带量采购，发挥医保基金战略性购买作用，形成全国统一开放的药品集中采购市场，有效引导药品价格回归合理水平，有力减轻群众用药负担，促进医药行业健康发展，推动公立医疗机构改革，更好保障人民群众病有所医。

国家医保局自2018年组建以来，已开展7批国家组织药品集中带量采购，共覆盖294种药品。按集采前价格测算，涉及金额约占公立医疗机构化学药、生物药年采购额的35%，集中带量采购已成为公立医院药品采购的重要模式。

从五大亮点看第七批国家药品集采优化完善

“相较于之前的国家药品集采，第七批集采在规则上产生了一定的变化。”蒋昌松表示，本次集采在坚持“量价挂钩、招采合一”的基本原则和“国家组织、联盟采购、平台操作”工作机制的基础上，进一步优化完善规则。

一是，带量比例更加科学。根据品种实际市场使用情况，进一步规范和细化品种报量方式，部分品种根据适应症分别报量，高等级抗生素带量比例进一步下调。这在一定程度上体现了医保和卫生健康等部门政策协同配合，对基层医疗机构合理用药也起到了指导和规范作用。

二是，一省“双供”保障供应。第七批集采首次引入“备供企业”机制，每个省份同时有一个主供企业和一个备供企业，为集采药品稳定供应提供保障，确保临床使用和患者用药的连续性。

三是，“品间熔断”规则缩小价差。第七批集采规则在原有1.8倍品内熔断的基础上增加了“品间熔断”规则，利用合理的规则，把不同品种的价差放在同一水准进行比较，也表明了集采相关部门对于缩小同品种中选价差、减少各省价格差异的决心。

四是，增强招采信用评价作用。第五批集采时，首次将企业的价格和招采信用评价情况纳入集采中选条款，对诚信经营、履约记录良好的企业予以支持，对失信违规、履约记录差的企业予以约束。本次集采进一步加重对失信企业的约束措施，明确被任一省份评定为“严重”或“特别严重”失信等级的中选企业，在主供和备供地区确认环节中，均不具备拟中选企业第一次选择确认地区的资格。

五是，对关联企业的约束管理。第七批集采针对关联企业拓宽了内涵，不再仅限于企业负责人为同一人或存在直接控股、管理关系等情形，而是将存在“化学药品工业企业法人单位隶属关系”的企业一并纳入关联考虑，同时也对关联企业批件转让、委托生产进行了约束，这是对以往集采过程中部分企业钻规则空子的回应，也是集采规则不断完善、保障公平竞争的表现。同时，本次集采还要求中选企业履约期间持续拥有中选药品的国内有效注册批件，这是加强批件管理的另一体现，也进一步强化了中选企业履约责任。

拟中选药品平均降价48% 百姓受益面广获得感强

本次集采有60种药品采购成功，拟中选药品平均降价48%，按约定采购量测算，预计每年可节省费用185亿元。本次集采药品涉及31个治疗类别，包括高血压、糖尿病、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药，以及肺癌、肝癌、肾癌、肠癌等重大疾病用药，群众受益面广、获得感强。

以肝癌一线靶向药仑伐替尼胶囊为例，每粒从平均108元下降到平均18元，一个治疗周期可节约费用8100元。在降血压领域首次纳入缓控释剂型，硝苯地平控释片降价58%、美托洛尔缓释片降价53%，高血压患者用药负担明显减轻。抗病毒药物奥司他韦每片从平均4.5元降至1元。此外，美国辉瑞公司的替加环素、日本安斯泰来公司的米卡芬净、西班牙艾美罗公司的依巴斯汀、意大利博莱科信谊公司的碘帕醇等4个原研药中选，平均降价67%。

蒋昌松表示，国家药品集采实现了患者、医院、企业等多方共赢，特别是有助于医药产业规模化、集约化发展，促进供给侧改革、转型、升级、创新，引导产业高质量发展。