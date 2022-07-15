专家：我国泌尿肿瘤治疗方法日趋多样化

由人民健康主办的“人民好医生·金山茶花计划系列直播：泌尿肿瘤领域热点对话”活动近日在线上举办。参加活动的专家提出，随着医疗技术的不断更新迭代，我国泌尿系统肿瘤的治疗方法逐渐增多，患者预后效果显著改善。活动现场还公布了第二届“人民好医生·金山茶花计划”泌尿肿瘤领域专家的推荐名单。

近年来，随着技术发展和新药引入，我国泌尿系统肿瘤诊治水平也在突飞猛进，患者五年生存率明显提高。膀胱癌是泌尿系统常见的恶性肿瘤之一，也是手术效果比较好的恶性肿瘤。据华中科技大学同济医学院附属同济医院泌尿外科主任医师谌科介绍，目前，膀胱切除术一般包括常规的腹腔镜手术和机器人辅助腹腔镜手术，手术的可行性、围手术期的效果已得到验证。对于早期的非肌层浸润性的膀胱肿瘤患者，主要采用经尿道膀胱镜下的电切术；对于中期浸润性的膀胱肿瘤患者，临床新辅助治疗后，外加膀胱根治性切除以及淋巴结清扫，是当前提高患者生存率、避免局部复发和远处转移的有效治疗方式。

“除化疗、靶向治疗、免疫治疗等方式之外，还有通过临床试验、研究逐渐进入临床治疗的药物治疗。这些药物改善了化疗耐受性差或者化疗效果差患者的整体疗效。”四川大学华西医院泌尿外科副主任医师曾浩说，虽然现在有靶向、免疫检查点抑制剂等药物，但仅使用这些单药治疗，疗效并不能得到最大化体现。例如，在保膀胱或者新辅助治疗期间，临床方面会在化疗基础上，进一步叠加其他治疗手段治疗。未来，还需要继续研发具有新靶点、新疗效的药物，进一步提升膀胱肿瘤患者的系统化治疗效果。

随着科技的进步以及患者对高质量生活的要求，保留膀胱的综合治疗备受关注。中山大学孙逸仙纪念医院泌尿外科下尿路疾病专科主任医师黄海从综合治疗的角度，介绍了膀胱癌治疗方面的一些进展。一是医疗机构的调整和完善，即膀胱癌MDT团队的成立，将各学科不同的治疗手段进行融合，提高了保膀胱综合治疗的可能性；二是治疗理念的完善，运用不同的治疗方案不断改善和探索保膀胱的治疗方式；三是技术的进展，新型的保膀胱治疗方式在不断改进，以药物为基础的治疗方案是目前的研究热点。

以抑制剂为代表的免疫治疗，成为一种新型肿瘤诊疗方式，为患者带来了更多选择和希望。随着免疫治疗、靶向药等研究的兴起，产生了很多新的临床证据，膀胱癌的治疗也发生了翻天覆地的变化。免疫治疗逐渐成为泌尿肿瘤治疗的重要手段。针对目前免疫治疗在国内泌尿肿瘤领域的研究进展，中山大学孙逸仙纪念医院泌尿外科主任黄健介绍说，免疫治疗陆续应用于晚期治疗的一线，且已贯穿了尿路上皮癌和肾癌诊疗的全过程。相关诊疗模式的改变也将进一步助力临床实践，为泌尿肿瘤患者全程预后管理保驾护航。

对于膀胱癌免疫治疗未来的发展，黄健认为主要有三个方面：第一，免疫治疗将广泛应用于新辅助和辅助治疗，成为膀胱癌全程管理不可或缺的重要组成部分；第二，免疫治疗将从晚期后线治疗的单一模式转变成为更早期的联合治疗模式，包括化疗联合免疫、化疗联合靶向、免疫联合靶向、双免疫联合等；第三，膀胱癌治疗发展更加精准化，通过生物标记物的研发、预测治疗的效果，从而筛选出优势获益人群，对不同分期的患者进行免疫治疗。“假如能及时筛选出免疫治疗敏感人群，很多膀胱肿瘤患者便能够接受综合治疗保膀胱，从而避免切膀胱的治疗方法，提高患者的生活质量。”黄健说。

如何预防泌尿系统肿瘤？专家建议，要践行健康文明的生活方式，主动参加防癌健康体检，做到早预防、早发现、早诊断、早治疗。

复旦大学附属肿瘤医院泌尿外科主任医师朱耀建议，预防泌尿肿瘤疾病，首先要注意个人生活方式。例如，膀胱癌的发生与吸烟、有毒有害的物质有关。日常生活中要少吸烟、尽量避免接触相关有毒有害物质；肾脏肿瘤和前列腺肿瘤可能与过度摄入高油、高脂等生活方式相关，建议适量增加纤维素食物的摄入，规范饮食习惯。他说：“除外部因素外，我们也要特别警惕泌尿肿瘤的遗传性。针对出现过泌尿肿瘤患者的家庭，建议家庭成员要采取针对性的预防措施，尽早进行相关基因筛查。”

肿瘤预防强调早筛查、早发现。海军军医大学第一附属医院泌尿外科副主任医师陈锐认为，开展前列腺癌等泌尿系统肿瘤的筛查非常必要。“我国开展大规模筛查时，不能直接复制欧美国家的筛查模式，而是要结合中国患者的特点，并结合医学大数据，进行有危险因素分层的人工智能筛查。”陈锐说。