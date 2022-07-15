说说你的血管年龄（名医讲堂）

人有年龄，血管也有年龄，就像树的年轮。血管年龄决定人的健康与寿命。

人生来就像全新的机器。孩子的血管弹性好，内壁就像缎子一样光滑，没有太多坑坑洼洼、斑斑点点。随着年龄的增长，血管内壁开始出现脂质条纹，就像金属管道里面生的锈。在年龄和各种危险因素（血压、血脂、血糖指标异常）的作用下，这些脂质条纹逐渐生长成为斑块（动脉粥样硬化病变），从而开启了漫长的动脉粥样硬化性疾病的发展过程。如果不加以控制和干预，就会加速斑块的长大增多。

斑块形成早期还不至于影响血流，但随着斑块增大和斑块内脂质的堆积，血液流动开始受到限制。尤其当人运动时，器官对氧的需求增加，氧气供应却因血管的狭窄而受限，会出现器官缺血的表现，如心绞痛、间歇性跛行等。

其实，最可怕的不是斑块大小，而是斑块的不稳定。就像馅大皮薄的饺子容易煮破一样，不稳定的软斑块特别容易发生侵蚀和破裂。斑块破裂进而形成血栓，将动脉血管迅速堵塞甚至堵死，血流过不去，器官组织得不到血液和氧气，就会坏死。这种情况无论发生在哪一根动脉上，都会引起相应的症状和疾病，如心肌梗死、脑梗死等，严重者甚至死亡，医学上称之为血管性死亡。

如果寿命足够长，每个人的血管都会出现动脉粥样硬化病变。不少老年人的血管弹性越来越差，血管腔越来越窄，就像空心的管子变成实心的，有些血管严重钙化，如同钢管一样。生于血管通畅，老于动脉硬化，病于血管狭窄，死于血栓形成，这是大多数人无法逃避的生理现象。

那么，如何检测血管年龄？

首先，不用检查任何指标，也能大致推测你的血管年龄。健康的生活方式，乐观向上的心态，良好的人际交往，是血管年轻化最重要的标志。反之，血管则容易老化。因此，临床上先对危险因素进行全面评估，如生活方式（包括饮食、运动、是否吸烟等）和基本检查（包括体重、血压、血脂、血糖等）。重点是通过病史和相关检查，确定是否患有动脉粥样硬化性心血管疾病，如冠心病、脑血管病和外周动脉疾病等。如果都有病了，不管你生理年龄多大，血管都不能算年轻了。

其次，颈动脉血管超声检查可以检测血管内中膜厚度和是否有斑块，以及评估斑块的大小和范围，是硬斑块（强回声）还是软斑块（低回声）。如果是软斑块，往往提示为易损斑块，容易破裂，需要积极干预。检查颈动脉而不是冠状动脉和脑血管，主要是因为颈动脉非常表浅，超声容易探及和评估。颈动脉其实就是一个窗口，就像调查森林病虫害一样，我们不可能对树木逐棵进行检查，其中某一片树林甚至某棵树上有了虫害，意味着其他树也可能已经有了或者即将发生病虫害。而血管超声检查发现了斑块，并不说明这个斑块一定会脱落导致危险，更重要的意义是，它是全身性动脉粥样硬化的一个指标。

血管年龄与未来发生心肌梗死、脑梗死和血管性死亡有密切的关系。斑块大小和多少都不是最重要的，是否破裂才最重要。超声心动图即心脏彩超，只能评价心脏的大小、结构和功能，不能用来检测血管内斑块和评估血管年龄。

总之，生活方式决定血管健康。让血管保持年轻态的最好方法就是，养成健康的生活方式，合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡，努力改变不良的生活习惯。

（作者为北京大学人民医院心内科主任医师）

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 19 版）