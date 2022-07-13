倡导妇科肿瘤早筛早诊 更好维护女性健康

妇科肿瘤严重威胁着女性健康。近年来，我国医疗工作者致力于妇科肿瘤基础研究、转化型研究以及临床研究，积累了许多经验，取得了诸多研究成果。近日，由人民健康主办的“人民好医生·金山茶花计划系列直播：妇科肿瘤领域热点对话”活动在线上举办，参加活动的专家围绕妇科肿瘤进行了经验分享。专家建议，应进一步倡导妇科肿瘤的早筛早诊和规范化治疗，更好维护女性健康。活动现场还公布了第二届“人民好医生·金山茶花计划”妇科肿瘤领域专家的推荐名单。

宫颈癌、卵巢癌和子宫内膜癌等恶性肿瘤严重危害妇女健康。复旦大学附属肿瘤医院妇瘤科主任吴小华提出，目前临床工作者正在全力推动妇科肿瘤的早筛早诊，例如宫颈癌筛查、HPV疫苗的接种等，这将进一步提高我国妇科肿瘤的早诊、早治率。在妇科肿瘤的应用方面，我国医疗工作者致力于基础研究、转化型研究以及临床研究，并有诸多研究成果在国际上发表，取得了广泛认可。

“卵巢癌早期临床症状不明显，绝大多数卵巢癌患者诊断时已处于晚期，若能早筛早诊，患者预后会好很多。”四川大学华西第二医院妇科肿瘤病区主任医师周圣涛建议，一方面要重视常规体检，可通过彩超等其他妇科体检方式，筛查出早期肿瘤患者；另一方面也要加强疾病预防，例如对有家族史的患者进行基因筛查和遗传咨询。

复旦大学附属中山医院妇科肿瘤科副主任医师史庭燕介绍，卵巢癌最大的特点就是容易复发，且可能多次复发。所以，在整个诊疗过程中，要非常重视系统整体治疗和随访。“针对卵巢癌铂类敏感首次复发的患者，我们团队建立了评估模型，每位复发患者必须经过严格筛选评估，并判断患者是否可以从手术当中获益。”史庭燕说，主刀医生或团队的技术以及整个围手术期的管理，决定了病灶是否能够切除、患者是否能够迅速康复以及接受后续治疗，这些都是影响卵巢癌患者复发手术治疗效果的重要因素。

宫颈癌诊断、治疗的规范性非常重要。中山大学肿瘤防治中心妇科副主任医师冯艳玲介绍，对于不同分期的患者，初次治疗方式也有所不同，患者一定要遵医嘱。例如，身体耐受情况好的早期患者，建议选择手术治疗；对于中晚期患者，应该以放射治疗为主；手术后的患者，可能还需要辅助其他的综合性治疗；如果宫颈癌早期患者术后病理存在危险因素，就需要辅助放疗或者放化疗同期治疗，可以有效提高病程疗效、延长患者生存时间。

“目前国内外的妇瘤学界达成一致：如果患者身体可耐受性强、并发症可控制，并且手术的可切除性能够达到满意切除的情况下，我们建议其选择手术治疗。”复旦大学附属肿瘤医院肿瘤妇科副主任医师温灏说，影响手术满意切除的因素很多：一是患者自身的情况；二是病灶分布的情况；三是医生团队或者医生个人手术能力。

如何早诊早筛？基因检测是手段之一。重庆大学附属肿瘤医院妇科肿瘤中心主任医师邹冬玲说，基因检测对于协助诊断、评估预后、后续治疗药物的选择以及遗传咨询等都有着积极意义。作为新时代的青年医生，在进行开创性临床研究的同时，还要注意使用更多通俗的语言、手段，让广大患者及其家属理解基因诊断的意义。让没有患癌的女性朋友们能够得到更多的保护，让已经患癌的女性朋友们通过基因检测得到更加精准的治疗，提升预后。