伊利现代智慧健康谷正式投产  

7月12日，伊利现代智慧健康谷工业板块中的重量级项目——伊利智造体验中心、奶粉全球智造标杆基地、液态奶全球智造标杆基地及敕勒川生态智慧牧场正式完工并投入使用。

由它们构成的5A级沉浸式工业智慧旅游示范区也将开门迎客。在这里，游客将通过参观和体验，了解乳企伊利的历史和未来，直观感受伊利是如何运用世界先进的科技，将优质的原料奶加工生产成高品质的乳制品。

智造体验中心是伊利探索之旅的开端，也是工业游的第一站。在伊利现代智慧健康谷的核心区域，穿过一片再生水系和绿植组成的生态公园，游客首先到达的是智造体验中心。这个巨大的“蝴蝶”型建筑，分为沉浸式沙盘区、影院区、购物区、研学区、餐饮区五大区域，兼具引导、宣传、集散、游憩、服务等功能。“从伊利出发，我们能看见多大的世界？”是每一位游客出发前的疑问。4月27日，伊利发布2021年年报，实现营业总收入1105.95亿元。

深入绿色智能制造样板基地的开端，来一次沉浸式的体验，就能了解伊利这些耀眼的市场业绩背后的故事。走进总建筑面积近1.4万平方米的场馆，蓝白相间的大厅使用了品牌理念视觉体验型艺术装置——顶面吊装的柔性屏，这个单元叫作“伊利视界”，它以液态流动的画面，灵动展示了流动着的纯净奶源，寓意着纯净的牛奶永续滋养着健康的生命。壮观、震撼的视觉冲击扑面而来，想象中的未来场景仿佛在这里提前到来。

走过“伊利视界”，就是企业精心打造的立体式沉浸沙盘“伊利云图”，不同于传统的文字、图片形式介绍，沉浸式沙盘用更生动的体验感让游客了解到，伊利现代智慧健康谷这个未来世界乳业新高地的宏伟布局。

廊道的时光轴，用多媒体技术介绍了品牌（产品）历程。穿过星际之门，开启星际之旅，置身其中的游客仿佛在广阔的乳宇宙中遨游，穿越过去和未来，了解伊利的发展史及未来的发展宏图。在智造体验中心一楼，游客还可以体验超酷炫的5D电影。这是工业游5D影院，正在播放着IP人物“伊诺”的一段探险之旅，影片以多元化、年轻化、萌趣化、故事化呈现了伊利的品牌发展历程，带给观众一场视觉盛宴。二楼还有国内沉浸智能化旗舰售卖店及国内专属工业研学教育基地可供游览。Y-SPACE限定店主要经营伊利各类产品和文创品；餐饮区以西式简餐为主；研学区专门针对中小学生量身打造了研学课程，便于开展研学活动。

结束智造体验中心的参观，就该去生产基地，近距离感受伊利明星产品的生产过程。穿过连接智造体验中心和生产基地的连廊，第二站是总投资30亿元、占地521亩的奶粉全球智造标杆基地。该基地由德国益科德公司设计，每年可保障128万宝宝的口粮供应。在这里，游客将坐上拥有多种全球领先交互技术的飞行器，以“探寻母爱宝藏”为主题，与飞行舰队一同开启奶粉基地的体验之旅。

在“奶粉空间站”，游客会看到呈现工厂整体布局规划的智能光电沙盘，预处理、配料、混料、浓缩、干燥等设备模型映入眼帘。这是国内采用智能机械臂的方式解密工厂布局，通过机械臂的动态演绎，呈现出各工段的生产亮点，展示伊利对奶粉品质的严格把控。

“营养教室”是定制化奶粉配方互动项目，体验者在终端输入个人基础信息和对健康的诉求，系统就能通过后台运算和分析给每位体验者提供一份专属的营养配方。

步入奶粉工厂的中心化验室，这里有占地面积4600平方米的检测中心。该中心配置了240多套高精尖检测设备，开展婴幼儿配方乳粉中310多项指标检测，日分析2000多组数据，建立婴幼儿配方乳粉全链条营养成分和食品安全指标的全覆盖监测体系，坚持产品100%的安全和健康，践行伊利的世界级品质。

奶粉全球智造标杆基地项目引入了建筑智能化整合集成平台，实现全厂无感通行、人员智能定位、智能安防、智能照明、智慧楼宇、危险行为智能分析和智能语音提示。而行业内引入的厂务管理系统（FMCS），使操作人员可随时随地通过手持设备，对能源系统、净化空调系统进行远程控制，实现智慧厂务管理。

奶粉全球智造标杆基地也是引入牛奶水闭式回收利用技术的工厂，这项技术可将牛奶中蒸发出的水进行再次利用，同时将雨水和再生水根据需求进行收集处理，作为生活用水和浇灌用水等二次利用，打造了乳制品海绵工厂。

第三站参观地点是占地面积约950亩的工厂——液态奶全球智造标杆基地。2021年，作为伊利“基本盘”的液态奶业务营业收入849.11亿元，同比增长11.54%，稳居市场前列；伊利纯牛奶、金典纯牛奶、安慕希常温酸奶系列产品年销售规模均超过200亿元。“千亿”乳企是如何养成？生产环节的展示，将给出答案。走进工厂，游客可以体验大型空间式屏幕，在室内呈现裸眼3D视效、液晶条形组合屏幕的特效式媒体展示等尖端技术带来的超酷视觉体验。

液态奶工厂包含12个单体建筑，规划32条生产线，日处理鲜奶能力达到6500吨，主要生产高端系列产品。在灌装车间，游客可以看到利乐E3超高速灌装机，灌装速度达到40000包/小时。在外包装车间，拥有全球技术领先的自动抓取多关节KUKA（库卡）机械手、无人驾驶小车和高空输送链，实现了自动上纸箱、开箱、放垫片、自动装箱、自动码垛作业。仓储运输则引进了潜伏式无人驾驶小车，无需对行车路面进行特殊设计便可实现包装车间物料运送、装箱、码垛全过程的自动化、智能化作业，极大地解放了劳动力，提高了生产效率。

零碳环保工艺和绿色环保理念始终贯穿于液态奶工厂项目的建筑设计、能源循环、生产工艺、物流仓储等各个环节——采用热能回收技术，每年可有效节能5329吨标煤，减排41895吨二氧化碳；采用纯奶一步法工艺，日节省能耗相当于930个四口之家每天的用电量。

参观完液态奶和配方奶粉的生产过程，游客还可以在园区内的微型牧场了解原奶的生产过程，若要更真实直观地体验，也可以选择驱车十几分钟，到融合科普教育、休闲娱乐、观光互动、研学旅游于一体的敕勒川生态智慧牧场参观。

敕勒川生态智慧牧场是为伊利现代智慧健康谷配套建设的牧场之一，总占地面积约11250亩，包括示范牧场核心建设区和外围产业联动区。其中牧场核心建设区占地1600亩，规划奶牛存栏12000头。牧场采用全球一流的自动化管理系统，将为健康谷的产品工厂提供优质原料奶。牧场配套建设1万多亩饲草种养结合用地，实现生态良性循环发展，并以“敕勒川，阴山下。天似穹庐，笼盖四野”的意境，打造周边迷人的自然风貌景观。牧场按照“种好草、养好牛、产好奶”的模式，向游客展示了科学饲喂展区、优选育种展区、家居生活展区和收储运展区。

走进敕勒川生态智慧牧场，就会被它的自动化、智能化和零碳环保的设计所吸引——牧场整体设计引入太阳能、配置空气源热泵供暖、采用电动生产车辆，打造绿色低碳可持续发展模式。

伊利拥有自主知识产权的牧场运营管理系统，可以使牧场通过大数据实时监控管理的各个环节，并通过智慧牧场系统自动将牛舍环境调整到适宜奶牛生长的状态。先进的全智能无人挤奶系统、自动饲喂系统、机器人清粪环保等系统，让奶牛回归自然本性，实现自由挤奶、休息、采食，全程无人工干预，极大提升了牧场的运营效率。（查娜）