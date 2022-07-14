金鸡独立不足10秒 可预测寿命

发表在《英国运动医学杂志》的一项分析了1702名51至75岁的居民的研究表明，中老年人无法保持单腿站立10秒，则在此后10年内死亡风险增加近一倍。

一个人的平衡能力，与体能、肌肉力量及柔韧性不同，通常可以保持到60岁，之后则会相对迅速地减弱。

研究显示，约1/5的人不能单腿站立10秒钟。年龄越大，不能完成的比例越高。

这种情况在51至55岁人群中为近5%，56至60岁为8%，61至65岁约18%，66至70岁约37%，71至75岁人群为54%。换句话说，半数71至75岁老人，不能单腿站立10秒。

在平均随访7年期间，7%的人死亡，其中32%死于癌症，30%死于心血管病，9%死于呼吸系统疾病，7%死于新冠肺炎。

而7年前不能完成单腿站立10秒者，较之能完成者，死亡率明显较高（17.5% vs 4.5%）。无法单腿站立10秒，增加未来10年内84%的死亡风险。

另外，不能单腿站立10秒的人，肥胖、高血压、血脂异常、合并心血管病以及糖尿病的比例均更高，尤其是糖尿病患病率是能单腿站立者的3倍。

研究者认为，单腿站立10秒测试有助于提供静态平衡快速、客观的反馈，增加了有关中老年人死亡风险的有用信息。

文/杨进刚

（中国医学科学院阜外医院）