严禁在就业上歧视新冠阳性康复者

新华社电 国务院总理李克强7月13日主持召开国务院常务会议，部署加力稳岗拓岗的政策举措，确保就业大局稳定；要求多措并举扩消费，确定支持绿色智能家电消费的措施。

会议指出，就业是头等民生大事、稳经济大盘的重要支撑。有就业才能创造财富、增加收入，进而带动消费、拉动经济增长。今年以来，各地各部门贯彻党中央、国务院部署，加大力度落实稳就业各项政策，6月份就业形势较4、5月份好转。但稳就业任务依然繁重，要坚持就业优先，以发展促就业，以稳就业支撑经济加快恢复和平稳发展。一是继续通过保市场主体稳就业。持续落实助企纾困政策，打通落实堵点，实行社保费缓缴、稳岗返还、就业补助等打包办理。二是更多用市场化社会化办法增加就业岗位。支持以创业带就业，对符合条件的初创企业和个体工商户，继续发放最高20万元创业担保贷款并由财政贴息。地方政府要拿出资金，帮助孵化基地降低初创企业场地租金等费用。三是抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业。落实已确定的拓展毕业生就业渠道政策。加快恢复线下招聘。出台政策支持服务外包产业吸纳毕业生。对未就业毕业生“一人一策”提供不断线帮扶服务。实施好以工代赈。确保零就业家庭至少有一人尽快就业。四是保障劳动者平等就业权利。严禁在就业上歧视曾经新冠病毒核酸检测阳性的康复者。相关部门要加强劳动保障监察，对此类歧视现象发现一起严肃处理一起。五是地方政府要承担稳就业主体责任，确保实现就业目标。对地方就业工作及时通报督导。

会议指出，我国有2亿多灵活就业人员。灵活就业能有效促进就业，也有利于激发市场活力和社会创造力，要强化保障和服务。一是允许灵活就业人员在就业地参加职工基本养老、医疗保险，依托国家统一平台参保登记，提升社保缴费、转移接续、异地就医等便利度。对高校毕业生、就业困难人员等从事灵活就业的，按规定给予社保补贴。二是依法保护灵活就业人员合法权益，严肃查处逃避用工主体责任、拖欠薪酬等问题，实施好职业伤害保障试点。三是加快零工市场建设，推动公共就业服务机构免费提供零工供需对接；对符合条件的灵活就业人员培训，给予培训补贴和培训期间生活补贴。

会议指出，消费是最终需求，扩消费既有利于提升群众生活水平，又能带动就业、投资和产业升级。要注重用市场化、可持续办法扩大消费，更好发挥消费对经济增长的主拉动作用，满足群众需求。要加快释放绿色智能家电消费潜力。一是在全国开展家电以旧换新和家电下乡，鼓励有条件地方予以资金和政策支持。实施中要维护全国统一开放大市场，保障公平竞争。二是完善绿色智能家电标准，推进安装、维修等全链条服务标准化。三是支持发展废旧家电回收利用，全面实施千兆光纤网络工程，加快城镇老旧小区改造，巩固提升农村电网，为扩大家电消费提供支撑。

会议研究了其他事项。