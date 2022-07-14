阳光能刺激男性进食与增重

阳光照射会通过皮肤内脂肪组织分泌的一种激素，刺激男性而不是女性的进食和增重。该研究发表在英国《自然·代谢》上，揭示了阳光会如何影响进食行为和全身能量平衡，全身能量平衡是一个被严重忽视的过程。

进食的需求主要受到外周组织与大脑之间通讯的控制。多个器官（如肠道、脂肪组织和肝）释放的激素会抵达特定脑区，如下丘脑，进而发出进食或停止进食的指令，具体取决于体内当时的能量水平。

以色列特拉维夫大学一个研究团队在3年时间里分析了以色列约3000名个体的流行病学证据，发现男性而不是女性会在夏天增加进食，而夏天也是一年中太阳辐射最强的时期。这一结果得到了动物实验的支持，对雄性小鼠的研究发现，在十周内每日照射紫外线，能刺激它们皮肤的脂肪组织释放“饥饿素”。当饥饿素抵达下丘脑时会打开这些雄性小鼠的食欲，进而促进进食和增重。不过，这种效应在雌性小鼠中并不显著，因为雌激素会干扰皮肤内脂肪细胞释放的饥饿素。此外，在一项实验中，人类男性皮肤样本在照射紫外线5天后会增加饥饿素的表达，这与阳光照射后观察到的摄食行为增加是一致的。

研究人员表示，此次发现了皮肤脂肪可能是通过阳光照射调控进食行为的一种介质，或为能量平衡方程添加一种新的脂肪组织亚型。在一篇同时发表的“新闻与观点”文章中，科学家指出，“该研究无疑为后续研究皮肤在能量和代谢稳态中的作用打下了基础”。