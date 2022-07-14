世卫组织警告：新冠疫情远未结束

过去两周，由于奥密克戎变异株BA.4和BA.5的快速传播，全球新冠感染病例增加了30%。世界卫生组织（WHO）12日发出警告，“新冠疫情还远未结束”。

WHO总干事谭德塞在日内瓦举行的新闻发布会上表示，新冠病例继续上升给紧张的卫生系统和卫生工作者带来进一步压力，他担心死亡人数正呈增加趋势。谭德塞指出，病毒正在自由传播，很多国家并没有根据自己的能力有效地管理疾病，急性病例的住院治疗人数和有长期新冠肺炎症状的人数都在增加。全球科学界、政治领导人和公众之间在对新冠风险的认知上存在严重脱节。新一波病毒来袭再次表明，新冠疫情远未结束。

新冠大流行突发事件委员会于7月8日召开会议，得出结论认为新冠疫情仍是“国际关注的突发公共卫生事件”。委员会注意到若干相互关联的全球性挑战：首先是奥密克戎变异株BA.4和BA.5继续在世界范围内推动感染、住院和病亡的浪潮；其次，病毒的检测和测序显著减少，使得评估病毒变异对传播、疾病特征和对策有效性变得越来越困难；最后，诊断、治疗和疫苗没有得到有效部署。

谭德塞称：“当病毒向我们推进时，我们必须反击。”随着感染和住院人数的增加，各国政府必须部署经过验证的措施，例如戴口罩、改善通风、测试和治疗方案。他敦促各国政府根据当前的流行病学以及新变种出现的可能性，定期审查和调整应对计划。各国政府还应努力扭转监测、检测和测序减少的趋势，并有效分享抗病毒药物。各国政府必须专注于风险最高的社区，寻找未接种疫苗的人群，从而实现疫苗接种目标。

根据WHO的统计数据，截至7月11日，全球范围内已有超过5.525亿例确诊感染病例，新冠感染已造成超过630万人病亡。