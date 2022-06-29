直播预告：结直肠癌患者的日常饮食起居注意事项

结直肠癌是一种常见的恶性肿瘤，一旦患病会有腹胀、腹痛、腹泻、便秘、血便等现象的发生。患者会因为腹胀、腹痛导致进食减少，肠道功能减弱，引起营养不良，体重明显下降，出现消瘦等情况。为此，良好的饮食起居生活习惯对结直肠癌患者非常重要。他们在日常生活中应该遵循什么样的饮食规律？什么样的运动方式有利于患者的身体健康？

7月1日10:00，河南省肿瘤医院肿瘤内科主任医师陈小兵将做客“人民好医生”客户端，就“结直肠癌患者的日常饮食起居注意事项”与大家进行分享。

专家介绍：

陈小兵，医学博士、主任医师，郑州大学教授、博士生导师、博士后合作导师。河南省肿瘤医院内科党支部副书记、大内科副主任、消化内二科主任，国务院特殊津贴专家，国家癌症中心国家抗肿瘤药物临床应用监测专家委员会委员，国家抗肿瘤药物临床应用监测专家委员会结直肠癌学组委员。

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