坚决防止防疫过度 国务院联防联控机制重申“九不准”要求

上门贴封条、要求额外核酸检测并收费、盲目扩大管控范围……6月24日，河北、青海、辽宁3省部分地市的这些过度防疫措施被国务院联防联控机制点名通报！

6月5日，国务院联防联控机制新闻发布会明确提出疫情防控“九不准”，但部分地区在疫情防控中仍然存在掌握政策不准确、执行落实不精准、管控措施简单化等问题。在6月24日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙强调，各地应进一步提高防控措施的科学性、精准性、针对性，坚决防止简单化、一刀切和层层加码等过度防疫做法，高效统筹疫情防控和经济社会发展。

违反“九不准”将被曝光

“国务院联防联控机制综合组和相关部门将对于违反‘九不准’的典型案例进行曝光。”国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋指出，近一周全国疫情形势持续向好，新增本土确诊病例比上一周下降了81.6%，要以最小范围、最短时间、最低代价控制住疫情。

“九不准”包括不准随意将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到其他地区，不准对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施，不准随意延长中、高风险地区管控时间等，以杜绝各地在防控政策上层层加码。

雷正龙表示，一些地区对低风险地区人员限制出行，采取“一刀切”的隔离管控措施，有些地方还随意延长风险人员的隔离管控期限，严重影响了人们正常出行和经济社会活动。国务院联防联控机制综合组将会同相关部门进一步指导各地贯彻落实疫情防控“九不准”的要求，及时纠正不科学、不精准的防控措施，在确保疫情防控效果的前提下，尽最大努力减少疫情对群众正常生产生活的影响。

保障物流畅通和学生顺利返乡

“九不准”要求不准随意设置防疫检查点，限制符合条件的客、货车司乘人员通行。

针对部分地区出现的货车防疫通行过度管控问题，相关部门指导各地分类精准实施货车通行管控，落实“四个不得”。即不得随意限制来自低风险地区的货车通行，全面取消对来自低风险地区的货运车辆的防疫通行限制；不得以通信行程卡带*号为由限制货车通行，对于司乘人员通信绿色行程卡绿色带*号的货运车辆，在持有48小时内的核酸检测阴性证明、健康码绿码、体温检测正常的情况下，各地区要予以放行；不得以等待核酸检测结果为由限制货车通行；不得要求货车司乘人员重复进行核酸检测。

交通运输部运输服务司副司长韩敬华介绍，国务院物流保通保畅工作领导小组办公室建立三级督办和问题转办制度，依托12328交通运输服务监督热线等渠道，收集货车司机通行受阻问题，一事一协调、一事一处理。对于限制货车通行、劝返等具体问题，一般能够在2小时内得到解决；对于涉及地方制度性政策调整的事项，一般在3天内也都能及时协调处理。

据介绍，与4月18日相比，6月23日全国高速公路货车流量增长10.8%，全国铁路货物发送量、监测港口完成货物吞吐量、民航保障货运航班班次、邮政快递业务量分别增长4.6%、7.4%、49.5%和30.8%。

暑假即将到来，为确保学生顺利离校返乡，“九不准”要求不准对符合条件离校返乡的高校学生采取隔离等措施。教育部体卫艺司副司长、一级巡视员刘培俊介绍，教育部6月23日已印发通知，部署暑期教育系统疫情防控工作，要求确保让符合条件的返乡学生免予集中隔离观察；确保为确需隔离的返乡学生免除集中隔离费用。有疫情的地区要建立健全学生出发地、返乡地、省级联防联控机制之间“一对一”对接机制，实时调度、协调解决学生返乡途中的突发情况。