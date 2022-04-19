第28届全国肿瘤防治宣传周深圳站活动暨肿瘤防治科普专家论坛启动

4月15日，由深圳市医学会肿瘤专业委员会、深圳广电集团、北京大学深圳医院、深圳市第二人民院医院肿瘤科、深圳市健康产业发展促进会、中科健康产业集团深圳医药有限公司、深圳市慈善会·中科灵芝大健康公益基金联合主办的第28届全国肿瘤防治宣传周深圳站活动暨肿瘤防治科普专家论坛，通过广电集团深圳卫视壹深圳平台在线直播启动。

中国医学科学院肿瘤医院原院长赵平为本次全国肿瘤防治宣传周深圳站活动线上视频致辞。他表示，癌症已成为新世纪杀手，也是我国乃至全世界关注的公共卫生问题。防癌抗癌需要整合社会各方资源，建立强大的抗癌统一战线。在这其中，民众防癌意识、自觉远离癌症的行动、医疗和康复水平的提高，以及科研企业的助力缺一不可。

深圳市慈善会·中科灵芝大健康公益基金联合北京大学深圳医院肿瘤科，针对深圳市的肿瘤患者、亲属及配偶推出了“结直肠癌早期筛查计划”的免费公益项目。

北大医院肿瘤科主任王树滨表示，结直肠癌是一种常见到的消化道恶性肿瘤，其发生发展大多遵循“腺瘤-癌”序列，从癌前病变进展到癌一般需要5到10年的时间。早期发现，患者的5年生存率可达90%以上。

深圳市慈善会·中科灵芝大健康公益基金负责人刘艳美介绍，在全国肿瘤防治宣传周活动期间，中科联合北大医院启动的“结直肠癌早期筛查计划”的免费公益项目，就是让更多人群做好早期预防，助力市民健康。同时，公益健康大讲堂、防癌科普宣传等活动也将有序展开，邀请专家开展肿瘤防治科普论坛线上活动。