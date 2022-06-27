“临床医学”专业受追捧是个可喜变化

多地高考成绩陆续公布，莘莘学子也将迎来“第二关”——填报高考志愿。从2022年《百度热搜高考大数据》统计情况看，2021-2022年临床医学又重新回归高考热门专业Top5。首都医科大学医学影像学系副主任李宏军教授表示，“作为医生和老师双重身份，很高兴看到现在的年轻人愿意学习医学，我国医护人员队伍还面临很大的缺口。”有专家寄语考生，填报临床医学除了兴趣，还要有仁心和大爱。

早些年，“学霸”不愿意学医、“医二代”越来越少、一些医科大学只能降分录取等现象，一度成为社会的热议话题。学医太难、太累，学成毕业之后工作压力大、伤医案多发导致医生的职业风险增加、医务人员的收入与付出不成正比等，成为“临床医学”等专业遇冷的重要原因。这种现象让人很担心，假如照此趋势发展，将来谁守护民众的健康，或将成为一道社会难题。

事实证明，这种担心在许多场合被夸大了。近年来，“临床医学”专业的热度持续提升，这两年更是十分明显，不仅录取分数攀升，而且医学专业报考人数大增，竞争越来越激烈，很多高分考生都义无反顾地选择医学专业。今年，“临床医学”专业的热度更是连续两年蝉联第五，受追捧已成为一种趋势。

“临床医学”成热门专业，与突如其来的新冠肺炎疫情有一定关系。在疫情防控期间，广大医务工作者白衣执甲、逆行出征，全力以赴救治患者，彰显了敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高精神，也凸显了医务人员的职业价值，树立了医务人员更好的职业形象，使学生比过去更加崇敬医务人员，愿意将来能够成为他们当中的一员。

此外，一些家长也更多感受到健康的重要性，认为一个家庭里如果有人从医，不仅对社会有益，对家人也很有帮助，因此鼓励孩子学医。

还应当看到，学医热重现，既是医改成效的体现，也是传统尊医观念的回归。当前，医疗法规逐步健全，医改的力度前所未有，医务人员的安全感持续攀升，待遇也有望持续改善。这些有利因素结合在一起，就会不断催热医学专业。

从古至今，医生都是民众所向往的职业，我国古代有“不为良相、就为良医”的说法。当前医生的职业尊崇和民众对这一职业的向往并没有发生改变，只不过受到一些短期现象的影响而已，当不利因素消除，医生这个职业的受追捧不断提升，就会成为必然的趋势。

“临床医学”成热门专业是个可喜变化，莘莘学子尤其是“学霸”们的大量涌入，将为提高医疗水平与服务质量打下坚实的人才基础。当然，正如专家所说，报考医学专业的考生需要从一开始就认识到，从医不仅要学习成绩好，更要有爱心，能够对患者的疾苦感同身受，学生只有将仁心和仁术集于一身，才能在从医的道路上大展宏图，在造福社会的同时，也成就更好的自己。