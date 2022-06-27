真正的消炎药只有两类 别再把抗菌药当消炎药

日常生活中，很多人认为抗菌药就是消炎药，事实真是如此吗？就此人民网记者采访了中南大学湘雅三医院药学部主任左笑丛。

“消炎药和抗菌药不是一回事，不能混为一谈。”左笑丛介绍，消炎药是指消除炎症的一类药物，常用的消炎药包括非甾体抗炎药和糖皮质激素两大类。炎症是指机体对感染、外来物质或其他原因所致损伤的一种应激反应，其外在表现会有特定部位的红、肿、热、痛或全身反应，如发热等各种不适，分为感染性炎症和非感染性炎症。抗菌药是针对引起炎症的细菌等感染性致病因子有抑制或杀灭作用的药物，本身不能直接抑制炎症反应，所以抗菌药不是消炎药。

“抗菌药的使用好比一把双刃剑，使用正确，它是人类健康的‘救命符’，而使用错误，它则是人类健康的‘隐形杀手’。如果滥用抗菌药会导致人体菌群失调，造成二重感染，更严重者会导致细菌耐药，使肺炎等感染性疾病，变得更难治疗。”左笑丛提示。

左笑丛表示，避免抗菌药的滥用，除了需要医生严格把控抗菌药使用的指征外，患者对抗菌药使用“三不原则”的严格遵守，也是非常重要的一环。简单来说就是：不自行购买；不自行加量、减量或停药；不追求新的、贵的抗菌药物。（视频制作：实习生唐妍双）