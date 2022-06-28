为何新冠患者已退烧，还需进行集中治疗 张伯礼院士详解

新冠肺炎确诊患者就算没有发热、干咳、乏力、腹泻等症状了，但其病情可能不稳定，在核酸检测结果没有转为阴性前，仍需要按照相关要求接受治疗。

张伯礼 中国工程院院士、全国新冠肺炎疫情医疗救治专家组中医组组长

在前不久举办的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第373场新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰介绍，截至6月22日15时，北京市经开区新增新冠肺炎病毒感染者3例。其中，一位8岁新冠肺炎病毒感染者，6月12日至19日连续8天核酸检测均为阴性，6月20日下午发烧，体温达37.5摄氏度，未去医院、自行服药，6月21日早晨体温恢复正常。目前，该患者已被转至小汤山医院接受救治。

有些网友对于这一救治措施表示不解：既然这名8岁患者已服药退烧，那还是否需要被送去定点医院接受集中隔离治疗呢？为什么不能居家隔离治疗呢？

对此，中国工程院院士、全国新冠肺炎疫情医疗救治专家组中医组组长张伯礼在接受科技日报记者采访时表示，新冠肺炎确诊患者就算没有发热、干咳、乏力、腹泻等症状了，但其病情可能不稳定，在核酸检测结果没有转为阴性前，仍需要按照相关要求接受治疗。

退烧不意味着病情转轻

张伯礼表示，这位8岁新冠肺炎患者只是退烧了，但不意味着其核酸检测结果已转为阴性，那么他就依然具有传染性，需要接受集中隔离治疗。“此时如果采取居家隔离治疗措施，还是有一定传播风险的。”他说。

张伯礼解释，一方面，我国大中城市社区居民人口密度相对较大，患者排泄物、日常用品等都可能有传染性，这容易导致疫情在社区传播扩散；另一方面，患者退烧不一定意味着其病情转轻，更不意味着痊愈。

“除密切关注核酸检测结果外，我们还需警惕新冠肺炎患者病情可能出现反复甚至恶化。”张伯礼强调，如果这位感染者不能及时接受专业治疗，其发展成为新冠肺炎重症患者的风险就会升高。尤其是年幼、高龄、有基础病的新冠肺炎患者，更需要持续进行观察和治疗。

核酸两次为阴才可出院

于2022年3月发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》（以下简称新版《诊疗方案》）进一步完善了新冠肺炎病例分类及收治措施。轻型病例实行集中隔离管理，普通型、重型、危重型病例和有重型高危因素的病例应在定点医院集中治疗，其中重型、危重型病例应当尽早收入重症加强护理病房（ICU）治疗。

“香港、上海的经验表明，高龄、有基础病等有高危因素且有重症倾向的患者也宜被收入条件较好的医院进行治疗。”张伯礼强调。

“即便是新冠肺炎无症状感染者，也需接受集中隔离医学观察，这样可以避免出现交叉传播造成疫情扩散的问题。同时，早期无症状感染者不一定一直无症状，有些人几天后就出现了明显的症状。”张伯礼表示，新冠肺炎无症状感染者可以接受中医药的治疗，临床经验也表明，中药一方面可以提高机体免疫力，另一方面也可防止这些无症状患者演变成有症状患者。

按照现行标准，核酸检测结果两次为阴性的新冠肺炎患者就可以出院。新版《诊疗方案》也对出院后的监测措施进行了优化，将“出院后继续进行14天隔离管理和健康状况监测”修改为“解除隔离管理或出院后继续进行7天居家健康监测”。此外，我国多地也对居家隔离及监测做出了新的规范和要求，这样既能让患者更好地进行康复，也可以及时发现可能出现的复阳者。

“最后需要提醒的是，核酸检测结果为阴性但出现了发热、咳嗽等症状，也应及时前往正规医院就诊，由专业医生进行检查和处理。”张伯礼强调。