本报北京6月17日电 （记者杨彦帆）国务院联防联控机制17日召开新闻发布会，介绍大学生就业和返乡工作有关情况，并答记者问。

“原则上，高校所在城市连续7天及以上社会面无新发疫情，可组织校园招聘活动。”教育部体卫艺司副司长、一级巡视员刘培俊介绍，各高校要按照当地疫情防控政策要求，精准制定和细化落实校园招聘活动疫情防控工作方案。招聘洽谈场地尽量安排在室外或者通风良好的空旷场所，合理控制同一场地的招聘单位数量。

教育部学生司副司长吴爱华介绍，教育部已经部署全国高校积极“走出去”，开展高校书记校长访企拓岗促就业专项行动，密切与用人单位联系，主动邀请符合条件的用人单位进校开展专场招聘活动。目前已有2255所高校走访单位7.7万家，拓展岗位已超过141万个、实习岗位56.6万个。

各地各高校建立就业重点毕业生台账，对脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭、有残疾的学生，还有较长时间未就业的学生，按照“一人一档”“一人一策”的要求开展重点帮扶。在受疫情影响严重的地区继续实施教师资格“先上岗、再考证”的政策。

教育部进一步严明就业统计的纪律要求，严格执行“四不准”“三不得”。“四不准”是不准以任何方式强迫毕业生签订就业协议和劳动合同，不准将毕业证书、学位证书发放与毕业生签约挂钩，不准以户档托管为由劝说毕业生签订虚假就业协议，不准将毕业生顶岗实习、见习证明材料作为就业证明材料。“三不得”是不得不切实际向高校和学院提去向落实率具体指标，不得层层加码向辅导员摊派就业任务，不得将单一的去向落实率指标与就业工作人员或者辅导员的绩效考核、评优等挂钩。

暑期即将来临，如何保障高校学生顺利返乡？刘培俊介绍，目前已经形成支持学生离校返乡的政策、机制和经验，明确了学生离校返乡“两免”政策，即满足条件的返乡学生，免予集中隔离观察；确需隔离的返乡学生，免除集中隔离费用。

《 人民日报 》（ 2022年06月18日 02 版）

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