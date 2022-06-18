2022中国地标美食早茶早餐类名录首发

北京炒肝、上海生煎包、扬州烫干丝、武汉热干面……第四届中国早茶文化节17日在“世界美食之都”江苏扬州开幕，中国饭店协会在会上首发2022中国地标美食早茶早餐类名录，21座城市的23道早茶早餐类美食上榜。

在中国，早茶文化由来已久。广东的喝早茶、武汉的“过早”都是海内外闻名的早茶早餐文化代表。时至今日，在美国、英国、澳大利亚等地的唐人街中，早茶店也是必不可少的“C位”，供游子品儿时味道、与乡亲旧友一叙乡情。

“人间烟火味、最抚凡人心，美食好比一种世界通用语言，是传递友好与情谊的天然媒介，是传承城市文化与精神的不朽纽带。”扬州市委常委、常务副市长陈锴竑在开幕式致辞中说。

据悉，为推动早茶(早餐)地标美食建设，助力地标美食品牌升级，中国饭店协会经过严格的评审程序，首次对外推出了2022中国地标美食早茶早餐类名录。

此次上榜的23道早茶(早餐)地标美食是：北京炒肝、天津耳朵眼炸糕、上海生煎包、重庆小面、呼和浩特羊肉大葱烧麦、南京鸭血粉丝汤、苏州三虾面、扬州三丁包、扬州盐商五丁包、扬州烫干丝、杭州小笼包、芜湖虾籽面、福州肉燕、南昌拌粉、老济南把子肉、武汉热干面、长沙肉丝面、广州干炒牛河、深圳虾饺皇、南宁老友粉、成都钟水饺、西安羊肉泡馍、兰州牛肉面。

中国饭店协会资深会长韩明在“云端”致辞中说，餐饮业是民生产业。近几年受新冠肺炎疫情的不断影响和新消费形势的持续变革，餐饮业进入了消费升级和供给调整的窗口期，特色化、品质化、体验式消费增长需求明显，为地标美食及美食文化的全国推广带来了更好的机会。

“经过历史和市场的检验，早茶(早餐)地标美食品牌不仅是美食本身，更是一种品牌文化，一种生活方式，成为记得住乡愁的文化产品。”韩明说。

诚然，面对疫情冲击，餐饮业受到“暴击”，但这也为餐饮业苦练内功提供了窗口。

“多年来，我们坚持老字号的传承和发展，打造了一支技艺传承、工匠精神的团队，这个团队精益求精，坚守了虾籽面、小笼汤包、酥烧饼这非遗小吃‘三大件’以及芜湖传统菜、淮扬菜、徽菜等，确保了舌尖上的味道。”安徽芜湖耿福兴餐饮管理有限公司总经理李炜接受中新社记者采访时说，耿福兴品牌创始于清光绪十四年(公元1888年)，至今已有130余年历史。

江苏省餐饮行业协会会长于学荣认为，地标美食必须兼顾四个方面：地域特色、文化内涵、独特风味、风土民情。“通过打造地标美食，加强地方美食品牌建设，对于促进各地消费，带动旅游市场，弘扬美食文化以及推动餐饮产业链发展是具有一定效果的。”(记者 崔佳明 杨颜慈)