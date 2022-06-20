夏季警惕蜱虫 记住这几招避免蜱虫叮咬

夏季是各类蚊虫的活跃期。蜱虫就是其中的一种，它常出现在草林茂盛的地方，悄无声息地钻到人体内吸血，严重时可致命。

“蜱虫叮咬人的同时可将毒素注入人体，引起蜱瘫痪症，严重者可因呼吸中枢受侵而死亡。”应急总医院皮肤科主任刘爱英在接受人民网记者采访时介绍，蜱虫侵入人体后，用喙器刺入皮肤吸取血液，叮咬时不觉得疼痛，叮咬后24~48小时局部会出现不同程度的炎症反应。

“轻者局部出现红斑，中央可见虫咬淤点，重者周围有明显的水肿性红斑、丘疹、水疱。如未及时治疗，时间久了可出现坚硬的结节，抓破会形成皮肤溃疡和坏死。”刘爱英说。

刘爱英提示，被蜱虫叮咬后，首先要仔细检查有无虫体附着皮肤上，如无虫体，只是轻度皮肤红肿、瘙痒，可以外涂止痒消炎药膏即可；如有虫体，一定不要拍打，拍打可能会造成蜱虫喙器折断，引起感染，可以用凡士林、石蜡油等，涂抹蜱虫头部，隔绝蜱虫周围空气，然后用镊子轻轻将其拔出。如无法自行处理，请立即前往医院。

如何避免蜱虫叮咬？刘爱英建议，外出时尽量避免到植被多、草丛和树木茂盛的地方，或尽量减少驻留时间。注意穿长衣长裤，并扎紧袖口、裤腿处和腰部。外出回家后要及时洗澡，并认真检查身体或衣服上是否有不正常的“黑点”。（视频制作：实习生唐妍双）

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