2022中国（山东）预制食品产业发展大会开幕

6月15日，“以预制未来 共享淄味”为主题的“2022中国（山东）预制食品产业发展大会”在淄博拉开帷幕，包括中国预制菜产业联盟园区联合会成立仪式、中国北方预制食品产业示范基地揭牌、淄博市20亿预制菜创新产业发展基金及中垦淄博冷链物流30亿基金成立发布等一系列动作的推出，向外界传递了淄博打造中国北方预制食品产业发展高地的强烈信号。

会议现场（受访者供图）

“我们要把预制食品作为事关淄博未来发展的重要支柱产业进行培育，加快推动产业集群、企业集中、政策集成、要素集聚、功能集合，着力培育‘中国淄味’高端预制食品品牌，利用5年时间塑成千亿级产业集群，打造中国北方预制食品产业发展高地，真正让世界了解‘淄味’、让‘淄味’飘香全球。”开幕式上，淄博市委书记江敦涛表示。

据会议相关负责人介绍，发展预制食品，淄博有得天独厚的优势。在现代农业方面，淄博市淄川食用菌、临淄西葫芦等一批特色农产品产量大、质量好；在深加工方面，淄博拥有玉兔食品等国内头部调味品企业。值得一提的是，淄博市博山区被认定为“鲁菜发源地”，开发预制菜潜力丰富。

淄博除了自然资源禀赋和工商业文明的积淀之外，抢先布局新经济赛道，也为发力预制食品产业做好了伏笔。早在2020年10月的新经济发展大会上，淄博就锚定了人工智能、数字农业等11条产业新赛道和35条“子赛道”，并公布了全市28个首批新经济应用场景发展方向和50个首批新经济发展重点项目。另外，新协航在淄博市和大湾区建设一北一南2个预制食品发展基地；已开工建设的米特加年产能3万吨植物肉项目，是世界最大单体植物肉生产基地；淄博建成“盒马市”。以上举措，都将为淄博预制食品产业发展提供有力支撑。

目前，淄博各区县纷纷在预制食品领域发力。3月初，博山区推动博山菜走出博山、走向全国，预制菜成为博山菜实现走出去目标的重要载体；4月，淄博经开区健康食品产业园暨北方预制菜产业中心项目一期工程全面启动；5月底，淄博高新区齐鲁预制菜科创产业园正式“开门”运营，近200家相关企业通过线下线上方式参与其中。

“淄博是一个开放的城市，这座城市充满着活力。”天津莎莎天助餐饮管理有限公司董事长印璐表示，未来企业会把更多的精力挪向淄博。

在国研智库首席专家李溦看来，先行先试，意味着抓住了一个行业的话语权。鲁菜作为传统“八大菜系”之一，有多个适合开发成预制菜的特色菜品，这有助于在预制菜各个领域制定标准，让淄博拥有预制食品领域的话语权。

会议现场（受访者供图）

据介绍，“2022中国（山东）预制食品产业发展大会”开幕前夕，淄博市会同国研智库等研究机构起草了《淄博市预制食品产业发展规划》，完善了预制食品产业链条：依托蔬菜、林果等优势，以及新协航进口动物蛋白、高青黑牛、米特加植物基食物等肉类资源，打造原材料生产中心；加强与中国农业科学院、农业农村部食物与营养研究所等合作，打造产品研发中心；依托园区服务优势和产业链上游企业，打造生产加工中心；以阿里数字农业山东仓、鲁担智慧城乡冷链仓储物流园等重点项目为支撑，打造仓储物流中心；线上与舌尖科技、美菜央厨等一批B端、C端销售平台合作，线下发挥淄博“盒马市”优势，链接大湾区肇庆产业基地销售资源，打造市场交易中心。