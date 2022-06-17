国家卫健委：全国累计完成新冠疫苗全程接种人数占总人口的89.31%

人民网北京6月17日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍大学生就业和返乡工作有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华介绍，截至6月16日，全国累计报告接种新冠疫苗33亿9311.9万剂次，接种总人数达到12亿9233.4万人，已完成全程接种的12亿5918.4万人，覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的91.66%和89.31%。完成加强免疫接种的7亿8569.6万人，其中序贯加强免疫接种3987.3万人。60岁以上老年人接种覆盖人数达2亿3144.9万人，占 87.66%，完成全程接种的老年人是2亿1938.9万人，占83.09%。完成加强免疫接种老年人1亿7121.7万人。

“在今年5月22日，第75届世界卫生大会上，世界卫生组织总干事谭德塞明确表示，尽管近期全球报告的新冠肺炎确诊病例数和死亡人数已经大幅下降，但是现在还不是放松警惕的时候，仍然有近70个国家报告的确诊病例数正在增加。在疫苗覆盖率最低的非洲，报告的死亡人数也在上升。”贺青华强调，疫苗接种仍然是疫情防控的重要手段之一，呼吁尚没有完成接种的人群应积极主动地接种疫苗。