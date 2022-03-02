钻树林、滚草坪？春游小心虫上身

人民网北京3月2日电 （记者乔业琼）进入3月，我国各地气温开始回升，不少人都有出游的计划。对此，上海市疾控中心提醒大家，在亲近大自然的同时，要做好自我防护，警惕蜱虫上身。

蜱虫一生分为四个阶段，卵、幼虫、若虫和成虫。其中幼虫、若虫和成虫都要寄生到宿主身上吸血才能蜕皮并长大一龄。幼蜱只有6条腿，也就是3对足；若蜱和成蜱都有8条腿，也就是4对足。体形上，若蜱和成蜱都有点像一粒黑芝麻，吸饱血后的体形会变成蓖麻子或黑豆那么大。幼虫很难发现，它的体形非常小，而且颜色较淡，通常是淡黄色，不仔细看是很难发现的。

蜱虫是营寄生生活的蛛形纲节肢动物，需要通过吸血来生长发育并繁殖。蜱虫的头部有一个叫口下板的器官，其作用就是输送吸食的血液到口和咽部。正是由于这个口下板上面有许多倒齿，所以蜱虫叮咬到人或动物身上时，这些倒齿就勾住了人或动物的皮肤。而且蜱虫的口器还会分泌类似黏合蛋白的物质起到麻痹和加固作用，使人不宜察觉蜱虫的存在。

一般情况下，蜱虫喜欢找人或动物的隐蔽部位，主要是在皮肤较薄、不太容易被骚动的部位。比如，人的颈部、耳后、肚脐、脚趾缝、腿部等，都容易被蜱虫叮咬；对于动物，也主要集中在叮咬耳朵、颈部、四肢的股内侧、尾巴和肛周围等柔软部位。

那么，在外出游玩，如何才能防止被蜱虫攀上呢？上海市疾控中心提示：

1、 不要靠着树旁乘凉，草地野营时铺好地垫；

2、 不要在草地/草丛、树林等环境长时间坐、卧；

3、 走路要走在路的中间，远离路边野草灌木；

4、 身上可涂抹驱避剂防蜱攀上身；

5、 建议穿着浅色、光滑、收口的长袖长裤，戴好帽子；

6、 不穿露脚趾的凉鞋、拖鞋等；

7、 离开草坪、树丛或探险结束时，及时检查一下全身，避免蜱虫停留在身上和衣服上；

8、 带宠物出游回家后，及时检查下宠物身上是否有蜱虫。

点击下方图片进入【生活宝典】专题，获取更多精彩科普

↓↓↓