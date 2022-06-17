脖子有个富贵包？骨科医生教你康复妙招

夏季来临，人们对身材的追求更甚，但很多人在居家期间，长期低头办公，被动活动减少，悄无声息地长出“富贵包”。“富贵包”有何危害？如何消减？本期《1分钟养生课》邀请湖南省人民医院骨科五病区主任贺学军为网友讲解相关知识，并请湖南省人民医院骨科五病区副主任护师卜丹进行演示。

贺学军介绍，“富贵包”指的是在后背上部颈胸交界处，即在第七颈椎和第一胸椎处凸出的硬包块。主要是由于椎体后突，导致上面脂肪堆积，从而形成富贵包。从某种程度上说，富贵包也是颈椎病的预警。

“富贵包”有什么危害？贺学军表示，首先，交感神经兴奋受刺激从而导致胸闷心慌、失眠、心跳加快、心律不齐、血压升高等；第二，出现类似颈椎病症状的头晕以及手臂放射性手麻；第三，容易引起上背广泛酸胀痛、肩颈酸痛和“富贵包”区域麻木、麻痹等。

那么，应该如何判断自己是否有富贵包？贺学军推荐一种简单的方法——靠墙站立。双脚打开与髋同宽，整个身体后背双腿，臀和肩胛骨贴靠墙，然后看头能不能贴到墙，如果贴不到且颈部有明显凸起，说明有“富贵包”。即使没有明显的凸起，头部贴不到墙也表明姿势异常，哪怕还没有形成大包，也需要及时调整。

针对“富贵包”的康复训练，湖南省人民医院骨科五病区副主任护师卜丹进行演示，动作要领如下：

一缩：颈椎后缩肌群训练。颈部平移向后缩，站立背靠墙练习更佳。

二仰：颈椎前方肌群牵伸。呼气抬头，同时想象有股力量往上牵拉。停留5到10秒。

三夹背：胸廓放松运动。吐气时，竖起大拇指同时打开双臂，用力夹紧后背，停留5~10秒。吸气放松收回。

四五旋转：胸锁乳突肌牵拉。双手呈点赞姿势，眼睛盯着手，做一个向后旋转的动作，双手尽量打成180度，保持5秒。

六划船：肩胛骨放松活动。双手向前冲，做一个向后划水的动作，保持5秒。

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