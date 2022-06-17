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直播预告：良性肺结节会发生病变吗？来听权威专家的“肺腑之言”

2022年06月17日17:32 来源：人民网

为了持续提高百姓对高发疾病防治的认知，《健康医“声”说——高发疾病防治科普讲堂》专栏于今天正式开讲。《健康医“声”说》科普专栏将邀请权威医学专家，为大众普及临床中高发疾病的防治知识。

6月18日10:00，南通大学附属医院副院长、心胸疾病研究所所长史加海将作为首期嘉宾做客“人民好医生”客户端直播间，就肺结节相关问题与网友进行分享。

专家简介

史加海，教授、主任医师、博导。南通大学公卫学院院长、附属医院副院长、心胸疾病研究所所长、江苏省突贡专家、省微创技术质控中心主任、省医院协会设备专委会主委、省医师协会胸外科分会副会长、机器人专委会副主委、省医学会胸外科分会常委、中国研究型医院学会临床工程专委会副主委。

       如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“首页轮播图”进入栏目进行收看。

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重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。

(责编：曹淼、李源)


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