猴痘有哪些传播途径？感染科专家带你了解猴痘

今年5月以来，世界多个非流行国家报告了猴痘病例，且存在社区传播。那么，什么是猴痘？有哪些传播途径？又有哪些症状？就此人民网记者采访了华中科技大学同济医学院附属协和医院感染科副主任赵雷。

“猴痘是一种由猴痘病毒感染所致的人兽共患病毒性疾病，临床上主要表现为发热、皮疹、淋巴结肿大。”赵雷介绍，猴痘病毒归类于痘病毒科正痘病毒属，是对人类致病的4种正痘病毒属之一，另外3种是天花病毒、痘苗病毒和牛痘病毒。

赵雷表示，猴痘主要传染源为感染猴痘病毒的啮齿类动物。灵长类动物（包括猴、黑猩猩、人等）感染后也可成为传染源。病毒经黏膜和破损的皮肤侵入人体。人主要通过接触感染动物病变渗出物、血液、其它体液，或被感染动物咬伤、抓伤而感染。人与人之间主要通过密切接触传播，也可通过飞沫传播，接触被病毒污染的物品也有可能感染，还可通过胎盘垂直传播。尚不能排除性传播。

“对于猴痘病毒人群普遍易感。既往接种过天花疫苗者对猴痘病毒存在一定程度的交叉保护力。”赵雷说。

赵雷介绍，猴痘潜伏期5至21天，多为6至13天。发病早期出现寒战、发热，体温多在38.5℃以上，可伴头痛、嗜睡、乏力、背部疼痛和肌痛等症状。多数患者出现颈部、腋窝、腹股沟等部位淋巴结肿大。发病后1至3天出现皮疹。皮疹经历从斑疹、丘疹、疱疹、脓疱疹到结痂几个阶段的变化，疱疹和脓疱疹多为球形，质地较硬，可伴明显痒感和疼痛。从发病至结痂脱落约2至4周。部分患者可出现并发症，包括皮损部位继发细菌感染、支气管肺炎、脑炎、角膜感染、脓毒症等。

赵雷还表示，猴痘为自限性疾病，大部分预后良好。严重病例常见于年幼儿童、免疫功能低下人群，预后与感染的病毒分支、病毒暴露程度、既往健康状况和并发症严重程度等有关。（视频制作：实习生唐妍双）

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