1000多个新冠重症相关基因发现

英国谢菲尔德大学和美国斯坦福大学医学院的研究人员使用机器学习，确定了1000多个与新冠危重症状发展相关的基因。研究团队还识别出这些基因在其中起作用的特定类型的细胞。这是将新冠病毒相关基因与特定生物学功能联系起来的首批研究之一。相关论文发表在14日的《细胞系统》杂志上。

在最新研究中，科学家们使用几个大型数据集来分析新冠病毒感染重症背后的遗传学因素。其中第一组数据包含健康人肺组织的遗传信息，他们借此确定了19种不同类型肺细胞的基因表达。其他数据来自“新冠病毒宿主遗传学项目”，这是对危重新冠病毒感染者开展的最大的遗传学研究之一。研究人员在数据中寻找遗传线索，DNA突变（单核苷酸多态性）可能预示某人是否有更高的重症风险。他们追踪了某些突变是否或多或少地发生在表现出严重症状的新冠患者中。

此外，为更好地理解他们的发现，谢菲尔德大学神经科学系临床讲师乔纳森·库伯-洛克等人通过将突变重叠到细胞特定的基因组上，来观察哪些基因以及哪些细胞出现了问题。最终，他们确定了1000多个与需要呼吸支持或致命的新冠重症有关的基因。这些发现“为基因测试奠定了基础，该测试可预测谁更容易出现新冠病毒感染重症”。

通过机器学习工具，研究人员发现，新冠重症在很大程度上与两个著名的免疫细胞——自然杀伤（NK）细胞和T细胞的反应减弱有关。洛克解释说：“NK细胞与生俱来，是人体抵御感染的第一道防线，以能摧毁病毒和癌细胞而闻名。它们就像指挥官，告诉其他免疫细胞如何行动。但我们发现，在新冠病毒感染重症患者体内，NK细胞中的关键基因表达较少，因此免疫反应较弱。”