免疫“指纹”揭示疾病更佳疗法

科技日报北京4月11日电 （记者张梦然）据最新一期《科学》杂志近日报道，一个国际联合团队开展了一项迄今为止最大的将致病基因与特定类型的免疫细胞联系起来的研究。这项研究有助于理解为什么有些治疗方法在某些患者中效果很好，但在其他患者中却不起作用。

该研究通过前所未有的规模观察个体免疫细胞中的基因，提供了独特的见解。它分析了来自大约1000名健康个体的超过100万个免疫细胞的基因组图谱，以确定将遗传标记与多发性硬化症、类风湿性关节炎、狼疮、Ⅰ型糖尿病等疾病联系起来的指纹，总共探索了14种不同类型的免疫细胞。

研究人员解释说，批量RNA分析的问题是只观察到一个平均信号。但是，允许身体抵御攻击的细胞功能和细胞类型存在巨大差异，平均分析并不能反映各种免疫细胞中发生的情况。

这种单独的方法，比以前分析血液样本中的组合细胞更清晰地描绘了画面。

澳大利亚加文医学研究所约瑟夫·鲍威尔教授说，“我们能够使用单细胞测序来做到这一点，这是一种新技术，能够检测单个细胞的细微变化”。

该研究将特定基因和免疫细胞类型与个体疾病联系起来，这意味着个人独特的遗传特征可用于提供量身定制的治疗，以精确“驯服”他们的免疫系统。

鲍威尔教授说：“由于人体免疫系统的复杂性，以及它因人而异的巨大差异，目前还不能很好地理解为什么治疗对某些人有效，而对其他人却不起作用。”

“这项研究的潜在健康和经济影响是巨大的。”澳大利亚塔斯马尼亚大学孟席斯医学研究所的临床博士研究员亚历克斯·休伊特教授说，大多数罕见的遗传疾病就像身体发生的重大车祸，通常很容易识别和定位它们在基因组中的发生位置。但免疫疾病通常更像是交通拥堵，阻碍交通的基因变化更难具体查明。

研究的共同第一作者塞伊汗·亚扎说，某些药物可能仅对15%的患者非常有效，因此不建议将其作为一线治疗方案。“我们现在有一种方法可将治疗反应与个体的免疫遗传学联系起来，并有可能在临床医生进行治疗之前对这15%的患者进行筛查。”

研究人员表示，他们的数据可降低与开发新疗法相关的风险。制药公司可能有数百个目标，必须决定哪些可推进I期临床试验，因为他们知道90%的潜在候选药物在临床开发过程中会失败，“了解哪些细胞类型与特定疾病相关是开发新药的关键”。