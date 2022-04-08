42个阿尔茨海默病相关新基因揭示

在迄今为止最大的阿尔茨海默病遗传风险研究中，科学家发现了42个新的与该疾病发展相关的基因。研究结果表明，阿尔茨海默病患者大脑的退化可能与小胶质细胞有关。

阿尔茨海默病是一种极其复杂且多因素的疾病。先前研究表明，虽然吸烟、锻炼和饮食等生活方式因素会影响患病风险，但更多的原因在于遗传，即60%—80%的疾病风险由基因导致。

根据发表在《自然·遗传学》杂志上的论文，研究人员汇总了111326名阿尔茨海默病患者的基因组数据，并将其与677663名健康受试者的对照组进行比较。总体而言，该研究发现了75个与阿尔茨海默病相关的基因组区域，其中33个是以前已知的，42个是新发现的。

多年研究发现，阿尔茨海默病的主要病理征兆是大脑中β淀粉样蛋白和Tau蛋白的异常积聚。新发现证实了这种联系，表明与淀粉样蛋白和Tau蛋白产生相关的几个基因组区域可以影响阿尔茨海默病的风险。

该研究发现，小胶质细胞在大脑中负责“清除垃圾”，是一种清除受损或死亡神经元的免疫细胞，在阿尔兹海默病患者体内起着关键作用。一些新发现的基因可能会导致小胶质细胞的清除效率降低，这可能会加速疾病进展。

研究还发现，一种名为肿瘤坏死因子α（TNF-α）的蛋白质激活的基因也与阿尔茨海默病风险有关。

该团队还利用这些结果设计了一个遗传风险评分，以预测认知障碍患者在3年内患上阿尔茨海默病的可能性。

“这是阿尔茨海默病研究领域的一项里程碑式研究，是30年工作的结晶。”本研究合作者、卡迪夫大学的朱莉·威廉姆斯说，“遗传学已经并将继续帮助我们确定特定疾病机制。这项工作是我们研究阿尔茨海默病的重大飞跃，最终将促进延迟或预防这种疾病所需的治疗方法的出现。”