免受新冠严重感染基因变异被“揪出”

国际战“疫”行动

瑞典卡罗琳斯卡学院主导的一个国际科研团队在最新一期《自然·遗传学》杂志撰文称，他们发现了一个特殊的基因变异，能有效保护个体免于新冠病毒严重感染。研究人员通过研究不同祖先的人群成功查明了这种变异，其具有很重要的临床价值，有助科学家们开发出新冠病毒新疗法。

除年龄和某些严重疾病外，遗传学也会影响感染新冠病毒后症状的严重程度。以前针对欧洲祖先的研究发现，携带特定DNA片段的个体发展成新冠重症的几率要低20%。这种DNA片段编码免疫系统中的基因，来自尼安德特人。但这个DNA内包裹有大量的遗传变异，这使科学家们很难从中找出作为治疗严重新冠病毒感染靶点的确切保护性变异。

为鉴定出这一特殊基因变异，在最新研究中，科学家寻找只携带部分DNA片段的个体。由于尼安德特人的遗传发生在远古移民离开非洲之后，他们认为应将重点放在拥有非洲血统的个体身上，这些个体缺乏尼安德特人的遗传，因此也缺乏这一DNA片段的大部分，而这个DNA区域的一小部分在非洲血统和欧洲血统的人身上相同。在此基础上，他们精确鉴定出了这一特定基因变异（rs10774671-G），研究表明，80%的非裔个体携带这一保护性变体。

根据研究人员的说法，这一保护性基因变异决定了OAS1基因编码蛋白质的长度。先前的研究证明，蛋白质的变体越长，越能有效地让新冠病毒分崩离析。

最新研究通讯作者、卡罗琳斯卡研究所神经科学系助理教授雨果·泽伯格说：“此前大部分遗传学研究集中于欧洲人后裔，这项研究表明，涵盖不同祖先的个体取样是多么重要。如果我们只研究一个群体，我们就不可能成功地识别出这一基因变体。”