北京：天堂超市酒吧聚集性疫情已有115例感染者

中新网北京6月11日电 (记者 杜燕)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在11日举行的发布会上介绍，6月9日0时至11日15时，涉天堂超市酒吧聚集性疫情累计报告115例感染者，其中，天堂超市酒吧(工体西路6号)到访人员107例，酒吧工作人员2例，到访人员的续发关联人员6例。115例感染者涉及14个区和经开区。目前本起疫情处于快速发展阶段，预计未来将从酒吧到访人员及其密切接触者中陆续发现续发病例，疫情扩散传播风险较大。

刘晓峰表示，当前北京市疫情防控形势严峻，要争分夺秒、以快制快、严控风险，尽快阻断疫情传播。要加强跨区协同，加快信息横传，快速处置新发病例。重点行业重点人群核酸筛查和常态化核酸检测做到应检尽检，密切接触者做到应判尽判、应转尽转、应隔尽隔。餐饮机构、商超市场、文娱健身等从事生活服务的重点行业要坚决落实“四方责任”，履行主体责任，全面掌握员工及流动人员动态，建立发热、咳嗽等新冠肺炎相关症状报告机制，确保全体人员按要求核酸检测、健康监测；做好环境防疫管理，卫生间、电梯等公共场所加强日常清洁通风消毒；按规定限流开放，安排专人对所有进入经营场所的人员逐人严格测温、扫码验码，查验72小时内核酸阴性证明，不能以“亮码”代替“扫码”，同行人员严禁“一人扫码、多人进入”，确保“逢进必扫、逢扫必验、不漏一人”，不接待体温异常、健康码异常及无72小时内核酸检测阴性证明人员。

刘晓峰指出，请与官方公布的病例活动轨迹有交集人员，尤其是6月6日以来到访过天堂超市酒吧(工体西路6号)的人员，接到健康宝弹窗提示人员立即向社区报告，配合落实各项防控措施。接到社区排查电话时一定要积极配合，提供真实有效的个人信息，如实报告个人活动轨迹，对个人和家庭负责，履行好个人防控责任。