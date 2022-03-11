支修益：推广抗癌“五字理念” 提升肿瘤疾病防治水平

中国胸外科肺癌联盟主席、中国抗癌协会科普宣传部部长、首都医科大学宣武医院胸外科首席专家支修益

人民网北京3月11日电 （记者乔业琼）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈“生物技术助力癌症‘三早’ 推进健康中国行动”专场论坛近日在北京举行。在专场论坛上，中国胸外科肺癌联盟主席、中国抗癌协会科普宣传部部长、首都医科大学宣武医院胸外科首席专家支修益就癌症早筛、癌症防治科普等话题，发表了自己的观点。

支修益说，“4·15全国肿瘤防治宣传周”即将到来，今年中国抗癌协会继续推出“防、筛、诊、治、康”的“五字理念”，希望更多医生加入，让更多群众知晓，同时得到更多的政策支持保障。

在癌症防筛方面，支修益介绍，随着相关的研发对癌前病变的控制，能够有效的、最大限度的延缓肿瘤的发生。例如在肺癌防治上，胸部CT筛查是肺癌筛查的金标准，能够降低肺癌20%以上的死亡率，应尽快面向基层去推广。

支修益认为，运用生物人工智能技术，可以使筛查更精准。例如胸部CT+人工智能技术作为辅助诊断，可筛查肺结节及肺部早期病变，预警早期肺癌；液体活检项目，能够通过体外诊断帮助筛查CT发现的肺部小结节，帮助医生进行更加精准诊断。“建议将癌症基因检测套餐纳入医保，在减轻病人经济负担的同时，让癌症病人能够得到及时有效的治疗。”支修益说。

在癌症治疗方面，支修益认为，癌症规范化治疗非常重要。希望医院把科普诊疗规范翻译成大众听得懂、看得见、摸得着、做得到的科普版本，让大众能够清楚掌握新的治疗手段、治疗药物以及治疗指南。

在癌症康复方面，支修益建议，患者要做到定期复查，改变不良生活方式，跟踪相关的癌前病变处理，同时建议将肿瘤患者康复也纳入到整体防控体系中。

如何提升全民抗癌防癌的意识？支修益建议，要把科普节目作为日常、可持续的项目去开展，做到既能激励医生参与，又能让更多的人群知晓癌症防治的最新知识和技术手段。“中国抗癌协会科普部联合中国抗癌协会科普专业委员会制作了《健康中国行动肿瘤防治科普系列丛书》，我们计划用三年的时间编撰科普系列丛书，送到基层，送到中心卫生院、社区服务中心，这样才能达到科普宣传的目的。”支修益说。