新华社北京6月10日电 题：我国加强全链条监管力度 保障常态化核酸检测高质量开展

新华社记者顾天成

目前，国内多个城市和地区陆续探索实施常态化核酸检测工作，部分省会城市和千万级人口城市正在建立步行15分钟核酸采样圈。

助力常态化核酸检测更好服务疫情防控大局，监管尤为重要。9日，国务院联防联控机制新闻发布会指出，要进一步加强新冠病毒核酸检测全链条监管。

日常监管不放松 发现一起查处一起

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红在发布会上表示，近期，国务院联防联控机制综合组从严格检测机构和人员资质管理、强化核酸检测机构日常监管、加强应急状态下核酸检测机构监管等方面加大新冠病毒核酸检测全链条监管力度。

国务院联防联控机制就做好核酸检测工作 抓好疫情防控有关情况举行发布会（新华社记者 张玉薇 摄）

据北京市公安部门通报，自5月以来，北京市有三家核酸检测机构因违法违规行为被警方立案侦查，引起社会各界关注。

北京市卫生健康委副主任李昂介绍，对上述核酸检测机构违法违规行为，始终坚持“零容忍”，发现一起、查处一起。涉事机构已被停止执业，相关人员违法行为已移交公安机关进行立案侦查。

在强化核酸检测机构日常监督方面，北京市本轮疫情以来，北京市卫健委已组织多轮针对实验室质量安全的飞行检查，特别对于实验室是否存在出具虚假报告，违规进行多管混检等问题进行重点检查。近两周，北京市卫生健康行政部门对第三方检测实验室共开展督导检查622家次。如发现问题，将依据问题的轻重予以吊销医疗机构执业许可证、取消核酸检测资质、暂停服务整改等处置措施，并及时向社会通报。

应急状态派驻质量监督员 实验室视频监控

核酸检测迈向常态化，是为了更早发现疫情。郭燕红说，在常态化疫情防控当中，口岸城市、省会城市和千万级人口城市，由于疫情输入风险比较高，在这些城市建立步行15分钟核酸采样圈，有利于更早发现潜在风险、更快实施防控措施。

6月7日，在内蒙古赤峰市松山区第四中学考点，工作人员在检查考生健康码及核酸检测报告。（新华社记者 贝赫 摄）

若在常态化核酸检测工作中发现聚集性疫情、触发疫情监测预警，如何加强应急状态下核酸检测机构监管？

国务院联防联控机制1日印发的《关于进一步加强新冠病毒核酸检测全链条监管的通知》明确，在发生聚集性疫情开展大规模核酸检测过程中，卫生健康行政部门应当向每一家承担检测任务的医学检验实验室派驻临床检验专家作为质量监督员，驻点进行全流程监管。承担检测任务的医学检验实验室要安装视频监控设备，全程记录加样、核酸提取和扩增、报告等重点环节，影像资料至少保存一个月备查。

机构资质强管理 严格审批、红灯退出

在核酸检测全链条中，只要有一个环节出现纰漏，就有可能导致质量受影响，造成疫情进一步传播风险。严格检测机构和人员资质管理是确保常态化核酸检测质量的重要前提。

通知明确，各地要严格检测机构和人员审批准入。承担大规模核酸检测任务的，应符合大规模核酸检测实验室管理规定，近两年内未受行政处罚，且最近两次省级以上室间质评结果合格。

“对核酸检测机构，我们设立了‘红绿灯’制度。”郭燕红说，对依法准入符合条件的主体进行绿灯审批的同时，坚决落实黄灯整改，红灯退出的机制，加大监管的力度，确保核酸检测的质量。

据介绍，在审批准入方面，国务院联防联控机制已要求地方卫生健康行政部门对每一家开展核酸检测的医疗卫生机构实行准入监管，严格检测资质的审批管理，确保检测机构、实验室和人员都具备合法的资格。

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