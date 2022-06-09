直播预告：软化血管——善意的“谎言”

血管是生命的交通要道，一旦这些“道路”硬化结块，甚至“被堵”，可能会危及生命。动脉粥样硬化是老年群体中较为常见的一种疾病，但不是老年人的专属，很多年轻人也出现了血管提前衰老的现象。那么，哪些行为会加速血管老化？身体出现哪些信号是在提示你血管正在慢慢变硬？

6月10日14:00，华中科技大学同济医学院附属协和医院综合医疗科主任、老年病学教研室主任刘承云将做客“人民好医生”客户端直播间，和大家分享血管老化的相关知识，教大家保持血管年轻态的秘诀，欢迎届时收看。

专家简介：

刘承云，教授，主任医师，博士生导师，华中科技大学同济医学院附属协和医院综合医疗科主任，老年病学教研室主任，国务院政府特殊津贴专家，湖北省和武汉市医疗保健专家，湖北省医师协会老年科医师分会主任委员，湖北省老年保健医疗专业委员会主任委员，湖北省心脏康复联盟理事长，湖北省老年医学会副主任委员，湖北省老年学学会副会长。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。