新冠大流行促全球“小眼镜”增多 疫情期间更需爱眼护眼

6月6日是全国“爱眼日”。在中国，儿童和青少年群体中的“小眼镜”问题引起高度重视。事实上，青少年近视也是一个世界性问题，新冠疫情暴发导致户外活动减少和在线上课时间增加，让青少年近视问题“雪上加霜”。政府、学校、家庭等各方如何通力合作，共同为儿童和青少年视力保驾护航，成为当今世界的重要课题。

全球“小眼镜”不断增多

青少年近视率不断上升现象在世界各国普遍存在。

在美国，基于凯撒医疗集团南加州儿科眼科检查数据、2020年美国人口普查数据等资料的一项最新研究结果显示，全美估计共有超过1950万名近视儿童，近视率约为36.1%。

在英国，英国验光师协会发布的数据显示，超过340万名4至16岁的青少年和儿童被诊断出有视力问题；13%的青少年和儿童存在未确诊的视力问题，对学习造成影响。

在德国，虽然受数据保护规定限制，无法对青少年近视率建立数据库，但多位眼科专家一致指出，德国青少年近视率在上升。

在日本，据日本文部科学省2019年的学校保健统计调查，裸眼视力不足1.0的小学生占比达35%；初中生裸眼视力不足1.0的约占58%。

在韩国，根据韩国眼科学会的数据，韩国近视人群比例在全球排名靠前，每10名青少年中就有8人近视。

在中国，中国国家卫生健康委员会2021年7月发布的数据显示，2020年中国儿童青少年总体近视率为52.7%。近视低龄化问题仍然突出，小学阶段近视率攀升速度较快。

新冠大流行加剧近视

新冠疫情以来，严格的居家隔离措施导致户外活动减少，用电子设备在线上课时间增多，给近视防控带来挑战。

2021年9月刊登在《美国医学会杂志·眼科学卷》上的一项观察性研究中，中国中山大学的研究人员比较了来自广州约2000名学生的眼科检查数据，结果显示中国学龄儿童在新冠大流行期间近视度数增加，且近视率有所上升。

俄罗斯统计局数据显示，2020年，俄罗斯15岁以上人群中有41%的男性和57%的女性戴框架或隐形眼镜。2021年，上述数据分别上升至49%和58%。俄罗斯Eyecraft眼科工作室眼科医师玛丽亚·莱维娜认为，新冠疫情无疑是导致近视率攀升的一个要因。

韩国因疫情多次下达停课令。据《韩国时报》援引韩国金氏眼科医院的一项调查报道，2020年4月至2021年3月间，到这家医院就诊的15岁以下儿童中，74.9%是近视患者，同比增加6.6%。

美国研究人员也表示，新冠疫情加重了美国儿童及青少年近视率。学校停课期间，儿童只能在线上课，对视力健康造成负面影响。

据厄瓜多尔《电讯报》2020年10月援引一项眼科专家研究结果报道，疫情暴发后，厄瓜多尔近视发病率增加了15%。疫情期间，民众过度使用电脑、平板电脑和手机，导致视力降低和眼科疾病发病率升高。

构建多重防治体系

虽然近视的发展和进展机制尚不完全清楚，但遗传和环境因素已被证实与近视有关。其中的环境因素，如较多的近距离用眼、较少户外活动，都可能诱发近视。

德国图宾根大学眼科研究所专家弗兰克·舍费尔介绍，多项研究显示，儿童和青少年如果在亮度低于室外的封闭房间内，长时间近距离用眼，近视的风险将明显增大。

日本眼科医师协会说，看书、写字、看电视等都需要近距离用眼，这是导致儿童近视增多的主要原因。近年来日本儿童近视率有所增加，也与儿童过早过多接触手机和平板电脑等电子产品有关。总的来说，现代化生活环境加剧了近视问题。

为预防近视，多位眼科专家表示，儿童和青少年应坚持科学用眼，其中包括保持正确姿势、避免眼睛疲劳、增加户外活动和定期检查视力等。

在英国，医生依据英国国民保健制度对在校学生定期进行视力筛查，并为家长列出一份视力问题迹象清单，提醒家长和学校一旦发现孩子出现相关症状，及时到医院或眼科诊所查视力。

俄罗斯眼科医师希洛娃介绍，俄规定学校每堂课时不得超过45分钟，此外需安排羽毛球之类的运动，让孩子们通过打球变换眼球焦距。

美国明尼苏达大学客座教授理查德·林德斯特伦表示，最基本的措施是行为矫正，保证儿童每天1至2小时的户外活动时间。

总之，儿童和青少年近视问题应早筛查、早诊断、早干预、早治疗。应对“小眼镜”问题，不能单靠个人、家庭和医院，政府、学校、社会各方面都应参与，形成一个多系统、立体化的防治体系。正如《英国医学杂志》一篇文章所说，眼保健专业人员以及政策制定者、教育工作者和父母，需要集体努力预防儿童近视，避免形成因新冠疫情导致的视力方面的潜在公共卫生危机。（执笔记者：张晓茹、乔继红、黄堃；参与记者：谭晶晶、郭爽、张毅荣、华迪、周思雨、陆睿、华义、林朝晖、苏津、滕军伟、陈诚、李国荣）