复商复市  人气渐归（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

端午小长假，上海各大商圈迎来久违的客流。各商家在做好常态化疫情防控的同时，加快复商复市脚步，城市的“烟火气”逐渐回归。

6月1日复市后，徐家汇商圈汇联商厦沿街的山林熟食、新雅、五芳斋店铺前每天一早就排起长队，周边居民迫不及待要尝一尝“熟悉的味道”。徐家汇地标之一的美罗城巨型球幕上，滚动播放着红衣少年驾龙舟竞游的视频，为街头增添几分节日氛围。徐家汇商圈11家商场携手千余家品牌商户，以一大波营销活动助力商圈重焕生机。

“虽然进店客流只恢复到去年同期三成左右，但顾客消费热情超过预期。”6月3日，南京路新世界城恢复对外营业，招商总监李蔚介绍，端午小长假前两天，商厦已实现销售收入842万元，达到去年同时段销售额的80%以上。国际名表、美妆护肤、黄金饰品和儿童用品销售较好，各大化妆品专柜两天销售额都在20万元以上。

初夏时节，万物繁茂，上海居民的菜篮子也鲜亮起来。6月3日一早，家住田林十三村的黄阿姨发现，家门口多了一个“流动菜市”，菜摊上有香芹、韭菜、丝瓜、米苋等10多种新鲜蔬菜，菜价也很实惠。由于小区附近几家菜场还未开放营业，徐汇区商务委与田林街道联合农工商超市，将“流动菜市”开到了社区广场上。农工商超市柳州路店店长董晓芳说，员工们先在门店里完成打包分装等工作，再派两辆专车“出摊”，一辆冷冻车放置肉类，一辆冷藏车保证蔬菜新鲜。

上海把扩内需、促消费作为经济恢复和重振的先手棋，加大政策支持引导力度，鼓励市场主体创新模式业态，多渠道促进消费回补、潜力释放，进一步增强消费对经济增长的拉动力。

李蔚说，为帮助线下零售尽快恢复，新世界股份作为国有商业企业，在上海市国资委相关租金减免政策对外发布的第一时间，就针对不同合作方式的商户，制定了三类减免操作细则，覆盖约95%的合作方。“我们争取在6月中旬逐步恢复餐饮堂食，营业时间也将延长至晚上10点，同时联手各大银行和线上平台，汇集众多品牌促销，逐步引导消费市场。”

《 人民日报 》（ 2022年06月06日 04 版）