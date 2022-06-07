擦亮“心灵的窗户” 关注国民眼健康——聚焦第27个“全国爱眼日”

人们常说“眼睛是心灵的窗户”，眼健康涉及全年龄段人群全生命期，是涉及民生福祉的公共卫生问题。

全国青少年近视率处于高位、白内障手术覆盖率有待提升、眼科医疗资源总量有待扩充……6月6日第27个“全国爱眼日”之际，眼科专家建议，关注“一老一小”患者及重点眼病，进一步加强我国眼科医疗资源建设。

杜绝“小眼镜” 从减少近距离用眼做起

“小眼镜”问题时常让家长们忧心忡忡。近年来，我国陆续出台《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》《0～6岁儿童眼保健及视力检查服务规范（试行）》等多项文件，为儿童青少年近视防控保驾护航。但我国近视低龄化问题仍然突出，国家卫生健康委员会2021年7月发布数据显示，2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%，小学阶段近视率攀升速度较快。

专家介绍，近视的发生和危害都不可逆，高度近视后度数的增长，会引起很多眼底并发症，例如视网膜脱离、黄斑裂孔等。因此，必须警惕近视低龄化。

“近视的发生因素主要有遗传和环境两大类，随着社会发展和电子产品普及，少年儿童阅读和近距离用眼时间变长，容易导致眼睛肌肉紧张、调节失衡。”北京大学人民医院眼科副主任、主任医师鲍永珍说，对于我国儿童青少年近视防治，眼科专业界及教育界正联合起来，通过增加户外运动、定期检查视力、减少近距离用眼等综合性举措共同守护青少年眼健康。

呵护好孩子们的眼健康是国家高度重视的大事。《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》提出，到2025年，力争0至6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上，儿童青少年眼健康整体水平不断提升；力争“十四五”期间实现全国县（区）近视监测100%全覆盖，针对性开展专家进校园行动、中小学生健康月活动等干预措施。

面对老龄化 提升白内障复明能力迫在眉睫

年龄相关性白内障也称为“老年性白内障”, 是最常见的白内障类型，若不及时干预可致盲。专家表示，随着我国老龄化程度不断加深，白内障发病率高、基数庞大，患者数量正在不断增加。但能够提供白内障手术的机构还不够多，存在供需关系相对失衡。

统计数据显示，截至2020年，我国百万人口白内障手术率已超过3000，在30年间上涨了近38倍。规划提出新的目标：全国百万人口白内障手术率达到3500以上，有效白内障手术覆盖率不断提高。

规划还提出，要深化三级医院对口帮扶县医院，持续开展“光明工程”“光明行”等活动，推动白内障复明手术技术下沉，提升县医院白内障复明手术能力。

鲍永珍介绍，北京大学人民医院眼科已坚持23年参加“健康快车”白内障公益复明手术流动医院工作，为来自全国18个省份的患者完成累计超4万例免费白内障摘除联合人工晶状体植入手术。今年9月，北京大学人民医院承担的“健康快车”光明行将前往山东地区。

在推动白内障复明手术技术下沉方面，自2000年起，北京大学人民医院眼科国家级继续教育项目“小切口白内障手术学习班”已连续20多年每年招收全国各地眼科医生进行白内障手术技术专项培训。

建设更充足均衡的眼科医疗资源

一名来自山西省小名叫乐乐的早产儿，在出生的第一个月因“白瞳症”既感受不到世界的光明，也使得眼科医生无法看到眼底，不能评估有无早产儿视网膜病变。基层眼科医生第一时间将该病例转诊至北京大学人民医院眼科，经过13年的系统治疗和随访，先天性白内障的小婴儿如今已成长为正常就学的阳光少年……

鲍永珍说，从百岁老人到一月龄的婴儿、从抗战老兵到西部边民，帮助患者获得光明的故事总是在她的职业生涯里上演，这也是我国眼科医师队伍不断发展、五级眼科医疗服务体系建设的缩影。

《中国眼健康白皮书》最新数据显示，目前全国约有4.48万名眼科医生，每5万人中约有1.6名眼科医生。另一方面，近视、白内障等眼病诊疗需求日益增长。

针对人民群众日益增长的眼科医疗资源需求，规划提出，力争到“十四五”末，眼科医师总数超过5万名，每十万人口拥有眼科医师数超过3.6名；统筹建设眼科专业国家医学中心和国家区域医疗中心，打造国家和区域眼科医学高地。北京朝阳医院眼科主任医师陶勇介绍，国家正大力推动科技成果转化，将精准眼病治理项目推向临床运用。

眼科临床实践具有特殊性，诊疗设备许多都是精密仪器，投入大、技术要求高。鲍永珍建议，在充实眼科医生数量的基础上，还应更加聚焦均衡性，持续推进分级诊疗和眼科医生技术的培养。