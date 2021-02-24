春节手机电脑看久了眼睛不适？“护目”攻略来了

编者按：春节期间，很多人都会选择在家里看电脑、手机、电视……长时间观看电子屏幕，眨眼次数减少，容易造成视疲劳和干眼症等眼部不适。尤其是儿童青少年，更是要警惕电子产品使用过多，增加近视发生和进展的风险。

提防干眼来袭

干眼是现代人常见眼病，春节熬夜煲剧刷朋友圈的你，更应该注意，记得提醒家里的大小朋友不要沉迷电子屏里的世界。

正常情况下，眼睛表面有一层“泪膜”覆盖，如果泪液分泌量减少、泪液的质量发生改变或眨眼次数减少等，眼睛就不能足够湿润，泪膜稳态丧失，出现眼睛干涩、刺痛、异物感、黏稠感、睁眼困难、流泪、视疲劳、视力波动、畏光等症状，这就是干眼。

医生提醒，干眼属于慢性眼病，需要长时间治疗。干眼常见治疗方法包括清洁睑缘、雾化熏蒸、按摩、冷热敷、IPL强脉冲光治疗、睑板腺按摩等。

儿童青少年：科学用眼

在当下电子产品普及，学习压力繁重的环境下，家长要督促孩子合理用眼。

如果家长发现孩子看书、看电视喜欢坐得很近，或者歪着脑袋看，则孩子可能存在近视、远视或者散光、斜视的情况。近视的孩子喜欢眯眼、揉眼，频繁地眨眼，或者喜欢扒拉眼皮、皱眉。对孩子不良的看书、看电视等习惯，家长要关注，如出现这些现象，建议及时到医院就诊。

另外，为保护视力，在有条件的情况下，选择视频学习工具要坚持“宁大勿小”的原则。建议选择顺序依次为投影、电视、电脑、平板电脑、手机。电子产品使用应遵循“20-20-20”口诀，即看手机及电脑等20分钟后，要抬头眺望20英尺（6米）处至少20秒以上，以放松眼睛。

新学期开学后，要继续培养和保持良好的用眼习惯，逐步减少电子产品使用，增加自然光条件下户外活动。

上班族：合理用眼

职场人士经常需要长时间面对电脑及手机。建议连续工作半小时到1小时要休息10分钟时间。可眺望远方，眨眼或闭眼休息放松；可在电脑旁养一盆绿植，工作间隙看看绿色，缓解视疲劳和紧张的工作情绪；注意作息时间，按时睡觉，保证7-8小时充足的睡眠；减少在网上看电影、电视剧的时间，不熬夜打游戏，不通宵上网。

同时，建议调整好工作环境的灯光，光线要适宜，不能太暗，但也不能刺眼；晚上观看电视或电脑时开灯，并将屏幕亮度调暗到30%；可以设置绿色背景的屏保壁纸等缓解眼疲劳；摆好电脑、键盘的位置，尽量让眼睛与电脑荧屏距离保持在40公分，让眼睛平视电脑荧屏或微下视；电脑桌与椅子的高度要匹配，让人的胸部与屏幕中心处在一个高度，坐姿要正确，身体要放松。

另外，对于职场人士来说，工作强度大、压力大，不仅对眼健康不利，也容易降低身体的抵抗力。应利用工作间隙加强运动，在室内可以选择瑜伽、原地跑步、蹲起、仰卧起坐以及哑铃等力量训练，既增强了身体素质，又保护了眼睛。（综合国家卫健委网站、人民网、广州日报）