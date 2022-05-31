及时接种新冠疫苗、公共场所科学消毒……权威解读来了

当前，全国日新增本土确诊病例和无症状感染者继续下降，但疫情防控形势依然严峻复杂。为何要及时接种新冠疫苗？如何对公共场所科学消毒？国务院联防联控机制有关专家作出权威解答。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，奥密克戎变异株的传播速度更快，传染性也更强，传播过程更加隐匿，仍会导致重症和死亡。目前，新冠疫苗对预防重症和死亡的效果明显。完成新冠疫苗全程接种和加强针，效果会更好。

据悉，针对奥密克戎变异株的疫苗目前已进入临床试验阶段。“目前开展奥密克戎变异株疫苗的研究，是期望在未来应对新冠病毒的过程中能够增加一个手段。”王华庆说，但确定其研究结果还需要时间，同时病毒变异和进化存在不确定性，所以当务之急仍是尽快全程接种，符合条件的尽快完成加强针的接种。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，为进一步做好疫苗接种工作，国家卫生健康委鼓励各地因地制宜，进一步优化服务模式，提供更加便捷优质的接种服务。

公共场所科学消毒一直广受关注。中国疾控中心消毒学首席专家张流波表示，疫情期间，商超、宾馆、农贸市场、学校、交通工具、办公楼宇、建筑工地等需要进行日常消毒，开展预防性消毒。

“对上述地方的消毒，重点是针对高频接触的物品表面，如门把手、电梯按钮、柜台等。”张流波说，室外景区要做重点消毒的是涉及公共卫生间、售货亭等人群聚集场所的环境和表面。如有健身器材，也是消毒的重点。

张流波提示，在没有明确污染的情况下，没有必要对室外场所的地面、路面甚至绿化带进行大规模喷洒消毒，也没有必要对室外的空气消毒。