收取快递如何做好个人防护？消毒学专家给出四点建议

人民网北京5月27日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍刻不容缓，抓实抓细疫情防控有关情况，并答记者问。

会上，消毒学首席专家张流波就个人在收取快递时如何做好消毒及个人防护给出了四点建议。

快递在仓储运输以及送达环节中应当如何做好消毒？张流波表示，在发生疫情的地区，群众流动减少了，快递的需求增加了。国家邮政局对快递消毒有专门的操作规范和指导文件，快递业也有专门的生产操作规划，明确规定了要实行分级分区的防控，其中对快递包括物品的仓储、物流、货物送达等环节，都专门规定了消毒的处理要求。

对于公众来说，最关键的可能仍然是在收取快递的时候怎么样应对和处理。张流波建议，首先应该尽量避免快递被污染，所以要尽量从低风险地区购买相关物品。因为目前对快递包装物里面的消毒处理，技术上还是有一定难度的。

第二，在接收快递的时候，应该优选无接触方式，避免直接的人跟人之间的对接。同时，要做好适度防护，戴好口罩、戴好手套，跟其他人员要保持一米距离。

除此以外，快递的包装要尽量不带入室内，如果必须带入，可以用消毒纸巾对六面进行消毒，或者用消毒剂进行喷雾消毒。

当然，还有一点特别重要，处理完快递以后，一定要记得洗手，或者用消毒剂做好手消毒。