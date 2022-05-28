全国疫情继续稳定下降

5月27日，国务院联防联控机制举办的发布会上，国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，近几日全国疫情继续稳定下降，全国每天新增本土感染者已降至600例以下，当前上海市每日新增报告感染者已连续4天降至500例以下，疫情继续处于稳中向好的可控状态，但相较全国其他城市仍处于较高风险水平，仍需要警惕部分重点场所疫情反弹。

守住校园不发生大规模疫情的底线

暑假将近，随着高校陆续放假，大量学生开始离校返家，就如何指引高校学生做好离校、居家期间的疫情防控的社会关注，教育部体卫艺司副司长、一级巡视员刘培俊表示，学生离校返乡跨省、跨区，流动性大，做好学生暑期的疫情防控，事关学生的健康安全，事关全国的疫情防控。

“当前，教育部正在会同有关部门加紧部署。截至今年5月，教育部组织专家根据学校疫情防控的技术方案，也是针对奥密克戎毒株传播特点，特别是适应当前学校疫情防控的实际需要，研究制定并发布了学生健康指南、教师行为指引和家长日常建议等三个行为规范，为学生当前暑期防控疫情提供了非常好的参照。”刘培俊指出。

他还明确，要提升学校卫生服务能力，特别是加强中小学医务室以及高校校医院等专业机构的建设，配齐配强专业人员，全方位保障师生健康。尤其是高校要科学设置临时留观场所，建立隔离缓冲用房，建立物品缓冲区，同时畅通与周边定点医院的对接机制，守住校园不发生大规模疫情的底线。

奥密克戎株疫苗虽已进入临床但确定研究结果尚需时日

当前，奥密克戎变异株的传播速度更快、传染性更强、传播过程更加隐匿，感染风险一直在增大。对此，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，开展奥密克戎株疫苗的研究，是期望未来应对新冠病毒能增加一个手段。目前虽然已进入临床试验，但确定其研究结果还需要时间。

王华庆指出，现在病毒的变异和进化增加了不确定性，当前奥密克戎疫情在全球，尤其是有些国家流行比较严重。在这种情况下，尤其是对老年人，建议尽快全程接种，符合条件的尽快完成加强针的接种。

王华庆提醒，如果接种疫苗后出现身体不适，尤其是持续时间比较长、症状比较重的时候，建议马上就医。

要求各地加强消毒过程中的监督

近期，一些地方对病例居住或者活动过的地方进行终末消毒，甚至个别地方在执行过程中发展到“一人阳性整楼入户消杀”的程度，引发了社会广泛争议。

对此，雷正龙表示，消毒是实施“人、物、环境”同防、切断传染病传播途径的有效措施和手段。自疫情发生以来，国家卫健委先后印发了多个消毒技术文件，科学指导精准消毒。“但是个别地方存在着沟通不到位、操作不规范等问题。我们要求各地进一步加强对政策文件、技术操作流程、消毒方法的培训，以及加强消毒过程中的监督等工作。同时要注重加强事前、事中、事后的沟通，让大家能够理解和支持消毒工作。”

近期有研究显示，新冠病毒通过物体表面接触传播是很小的概率事件，那么终末消毒、入户消杀是否有必要？中国疾控中心消毒学首席专家张流波表示，在新冠病人或者无症状感染者离开以后，污染的环境和物品上面可能存在活的病毒，在正常使用之前就需要进行终末消毒。要判定病毒的死活，有时候确实是比较困难的，因为不只跟时间有关系，也跟病毒的特性、数量，以及当时环境的温度、湿度、污染物的多少、阳光照射的强度等很多因素有关，所以要做一个科学的判定。终末消毒结束后，可确保环境及其物品中不再有活病毒存在。因此，入户的终末消毒，是实现病家无害化，阻止病毒经过家庭传播的有效措施之一。

但是，张流波也强调，入户消毒操作的时候，为保证人员的安全，家庭成员需要在消毒结束以后才能进去，消毒队员本身也需要做好个人防护。同时要选择安全有效的消毒剂和消毒方法，针对不同的物品、材质，采取不同的消毒方法，要保护好贵重物品，并尽量减少对所有消毒对象的损害。而对感染者确实没有使用的物品，也可以采取密闭封存、长时间静置这种无害化方法。