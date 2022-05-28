近几日，全国每天新增本土感染者已降至600例以下，但疫情防控形势依然严峻复杂。

当前我国疫情形势有哪些变化？疫情之下如何保证教学质量？收取快递如何确保健康安全？国务院联防联控机制5月27日举行的新闻发布会集中回应了这些防疫关切问题。

疫情防控形势依然严峻复杂

“当前，全国日新增本土确诊病例和无症状感染者继续下降，但每日仍有10余个省份报告新增本土感染者，疫情防控形势依然严峻复杂。”国家卫生健康委新闻发言人米锋说。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，当前，上海市每日新增报告感染者数已连续4天降至500例以下，疫情继续处于稳中向好的可控状态，但相较全国其他城市仍处于较高风险水平，仍需警惕部分重点场所疫情反弹；北京近两日新增报告感染者数量显著降低，已有8个区县达到社会面稳定清零状态，但丰台、海淀等区近日仍发现社区感染者，需要加大集中隔离力度。

接种新冠病毒疫苗是疫情防控的重要手段。截至5月26日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗近33.76亿剂次，近12.56亿人已完成全程接种，60岁以上老年人接种覆盖人数近2.3亿人。

据悉，针对奥密克戎的疫苗目前已进入临床试验。“目前开展奥密克戎株疫苗的研究，是期望在未来应对新冠病毒的过程中能够增加一个手段。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，但确定其研究结果还需要时间，同时病毒变异和进化存在不确定性，所以当务之急仍是尽快全程接种，符合条件的尽快完成加强针的接种。

雷正龙表示，为进一步做好疫苗接种工作，国家卫生健康委鼓励各地因地制宜，提供更加便捷优质的接种服务。

疫情之下如何保证教学质量？

疫情防控期间，如何确保学生的身心健康？如何保证教学质量？受到社会普遍关注。

“为维护师生健康、校园安全和教学秩序，教育部多次组织专家研判，多次完善政策措施，指导各地做好校园疫情防控的五项重点工作。”教育部体卫艺司副司长、一级巡视员刘培俊说。

这五项重点工作包括：严格落实常态化防控措施，备好突发性疫情应急处置，强化校园内生活服务保障，加强师生人文关怀，提升学校卫生服务能力。

“当前，全国各地疫情不同，学校教学方式在灵活切换，不管是线上教学还是线下教学，学和教的质量都是有保障的。”刘培俊说。

据悉，教育部加快建设“国家智慧教育公共服务平台”，持续开发和上线推送优质课程资源，为学生打造“人人可及、处处可学、时时在线”的网上课堂，为实现疫情防控期间“停课不停教、停课不停学”打下良好的技术基础。与此同时，以高效率的在线互动、精细化的教学管理保障质量。

暑假将近，随着高校陆续放假，大量学生开始离校返家，如何指导高校学生做好在此期间的疫情防控？

刘培俊介绍，教育部正在会同有关部门加紧部署，支持学校所在地、学生返乡地和各个学校做实做细做好离校返乡各个环节的工作，确保学生“有序离校、安全旅行、健康到家”。

收取快递如何确保健康安全？

在发生疫情的地区，群众流动减少了，快递的需求增加了。收取快递时如何应对和处理，才能最大限度确保健康安全？

中国疾控中心消毒学首席专家张流波介绍，国家邮政局对快递消毒有专门的操作规范和指导文件，快递业也有专门的生产操作规范，对快递的仓储、物流、货物送达等环节，都专门规定了消毒的处理要求。

公众收取快递时应怎样处理？张流波建议，要尽量从低风险地区购买相关物品，尽量避免快递被污染。“目前对快递包装物里面的消毒处理，技术上还是有一定难度的。”张流波说。

与此同时，在接收快递时，应该避免人与人之间的直接对接。要做好适度防护，戴好口罩、手套，跟其他人员要保持一米距离。

此外，快递的包装要尽量不带入室内，如果必须带入，可以用消毒纸巾对六面进行消毒，或者用消毒剂进行喷雾消毒。处理完快递后，一定要记得洗手，或者用消毒剂做好手消毒。

张流波建议，在确保消毒有效的前提下，尽量选择安全性好的消毒剂和消毒方法。“消毒剂的使用浓度不是越高越好，使用的量也不是越多越好，只要能够达到消毒效果就可以了，因为过大的剂量会伴随安全风险。”张流波说。