据流行病学调查显示，我国至少有6000万人饱受睡眠呼吸暂停的困扰，却仅有很少一部分人得到临床诊断。北京朝阳医院睡眠医学中心主任郭兮恒认为，导致这种现状的原因很多，可能与我国睡眠专业医务人员相对较少有关，也可能与能够开展睡眠呼吸监测工作的医院相对不足、方法相对复杂有关。

不仅如此，近两年的一些研究表明，患有睡眠呼吸障碍的新冠肺炎患者，其发展成为重症或者危重症的风险明显增加。但因特殊时期的疫情防控要求，患者到医院诊治率相对减少，这对于临床中，睡眠呼吸障碍的诊治工作是一个很大的挑战。

“评价睡眠情况的手段，传统的方式是通过夜间睡眠呼吸监测，精准计算出患者的睡眠时间。”郭兮恒介绍说，患者通常要在睡眠中心睡一觉，通过睡眠监测获得包括脑电图、眼动图、肌电图等睡眠信息的多导睡眠图，来评价睡眠情况。同时还需要通过呼吸方面的信息评价，来了解患者异常的呼吸事件，包括口鼻气流呼吸、胸腹呼吸运动、血氧饱和度、鼾声等信息，并通过心电监测图了解心脏情况，通过血压、下肢肌电图等指标来进行其他的评估，最后形成一个评价睡眠结构和睡眠质量的睡眠监测报告。但有时因佩戴过多的传感器，患者受其干扰，反而不能像平常那样睡眠，所以常有患者诉说睡不好而影响评价结果。而且，这样复杂的检查过程，必须由有资质的技术人员来操作，对于基层医院来说，有一定难度。如果找到一个更简单的方法，能够在某些功能上替代传统睡眠监测，就有可能大大提高监测效率。

“我们通过临床监测数据的曲线分析，发现患者异常呼吸事件（呼吸暂停）一定是发生在睡眠状态下，也正是患者的睡眠时间。继续观察发现，呼吸暂停和血氧饱和度高度相关。”郭兮恒解释说，一定时长的呼吸暂停，会出现明显的血氧饱和度下降，因此，可以根据减氧饱和度指数与呼吸暂停指数相对应，评估呼吸暂停情况，进而来评价睡眠中的风险。另外我们还发现，通过对血氧饱和度的监测，还可以测量到一个很重要的信息就是脉搏。脉搏变化、心率变化跟植物神经功能状态密切相关，而植物神经功能状态变化的规律，与呼吸变化幅度密切相关，这样通过一些特殊算法，就能估算出病人呼吸的信息，对睡眠呼吸监测也是一个非常重要的手段。

需要强调的是，在睡眠领域的血氧饱和度监测，与重症监护领域、呼吸领域常用的血氧仪并不是一回事。据北京大学人民医院呼吸内科主任医师董霄松介绍，血氧饱和度动态监测在睡眠领域有很大的应用价值，北大人民医院在睡眠呼吸领域深耕将近30年，对其最早应用，并在家庭血氧饱和度监测方向做了一些探索式研究。近些年，睡眠监测的穿戴式设备通常在睡眠中心、鼾症筛查中心、体检中心用于统计氧减事件、氧减指数，来初步筛查睡眠呼吸暂停综合征。

如今，便携式睡眠呼吸监测仪有望在临床中得到更广泛的应用，例如可穿戴设备血氧饱和度呼吸睡眠监测仪，在家就能进行血氧监测。世界睡眠学会秘书长、北京大学人民医院睡眠中心主任韩芳说，这就像心电Holter一样，通过仪器持续记录24小时，并整个纳入疾病的筛查管理，这样患者不用到医院去，通过平台医务工作人员，就能给患者反馈指导。但韩芳也强调，任何技术都会有局限性。血氧饱和度监测是机体的一个非常重要的生命体征，最后如何才能够应用于临床，还需要发展建立慢病管理模式，克服技术的局限性等。