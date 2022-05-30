新华社北京5月30日电 题：每千名儿童床位数增长、HPV疫苗接种数量上升——我国多措并举提升妇幼健康工作

新华社记者李恒、顾天成

“六一”国际儿童节即将到来，守护好妇女儿童的健康关系着祖国的希望、民族的未来。

每千名儿童儿科床位数保持增长、逐步解决HPV疫苗供应不足问题、妇幼健康核心指标取得历史性成就、儿童健康管理率保持90%以上……国家卫生健康委30日举行新闻发布会，介绍党的十八大以来我国妇幼健康工作进展成效。

我国妇女儿童健康水平显著提升

妇女儿童健康是全民健康的基石。党的十八大以来，我国妇女儿童健康水平显著提升。

国家卫生健康委妇幼健康司司长宋莉介绍，2021年我国孕产妇、婴儿、5岁以下儿童死亡率已分别下降至16.1/10万、5.0‰、7.1‰，均降至历史最低水平。妇女宫颈癌和乳腺癌防治、儿童保健以及出生缺陷防治等重点工作取得了积极成效。

十年来，我国以妇幼保健机构、妇女儿童医院为核心的中国特色妇幼健康服务体系不断健全。截至目前，全国共有妇产医院793家、儿童医院151家，妇产科医师37.3万人、儿科医师20.6万人；妇幼保健机构3032家，妇幼保健机构专业人员54.2万人、床位26.0万张。

“同时，妇女儿童健康水平城乡地区间差距进一步缩小，妇幼健康服务的公平性、可及性不断增强。”宋莉说，进入新发展阶段，我国将进一步推动妇幼健康事业高质量发展，努力让广大妇女儿童获得感更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

儿童健康服务供给补短板、强弱项

全面推动儿童健康离不开儿科医疗服务能力建设。我国目前依然存在儿科医生较为短缺的供给短板。在持续提升妇女儿童健康水平的同时，国家卫生健康委连续两个周期推出健康儿童行动计划，着力扩容儿科医疗优质资源。

“目前，我国每千名儿童床位数是2.2张，较2015年增长了0.27%。”国家儿童医学中心主任、首都医科大学附属北京儿童医院院长倪鑫介绍，北京儿童医院2013年组建跨区域专科联盟，与全国31个省份的47家儿童医院实现“专家、医、教、研、防、管理”共享。

倪鑫表示，国家发展改革委、国家卫生健康委推动的国家区域医疗中心建设也再次促使优质儿科资源有效下沉扩容。得益于区域医疗中心建设，截至2020年底，河南省到北京儿童医院就诊的门诊儿童人数下降63.1%，住院人数下降51.3%。

面对实施三孩生育政策和儿科医生较为短缺带来的潜在挑战，下一步，国家卫生健康委将加大对欠发达地区儿科服务体系建设，构建全周期、全方位、有温度的儿童医疗和保健服务。

全方位保障孕产妇、妇女身心健康

宫颈癌、乳腺癌严重影响妇女健康，开展人群筛查可早诊早治。截至2020年，我国“两癌”筛查工作已覆盖近2600个县市区，合计开展免费宫颈癌筛查1.3亿人次，免费乳腺癌筛查6400万人次。

为适龄女性接种HPV疫苗是防治HPV感染，降低宫颈癌发生的重要措施。目前，我国已有五款HPV疫苗获批注册，包含三款进口HPV疫苗和两款国产疫苗。统计数据显示，2018年至2020年，我国HPV疫苗接种数量逐年上升，从2018年的341.7万剂次上升至2020年的1227.9万剂次。

当前，我国可应用的HPV疫苗包括二价、四价和九价疫苗，使用年龄范围为9至45岁女性。引起宫颈癌HPV高危型别最主要的是16和18亚型，二价HPV疫苗可预防70%以上宫颈癌。世界卫生组织推荐9至14岁女孩作为HPV疫苗的首要接种人群，越早接种效果越好。

“目前HPV疫苗处于供不应求状态，我国适龄女性HPV疫苗接种率处于较低水平。”中华预防医学会妇女保健分会主任委员、中国疾控中心慢性病首席专家王临虹提示，在目前疫苗供应紧张的情况下，不要因为等待更高价型疫苗而错过最佳接种时间。

“近年来，随着生育政策的调整，高龄生育也随之增加，而年龄和出生缺陷发生的关系是明确的正相关。”国家妇产疾病临床医学研究中心主任、北京大学第三医院院长乔杰介绍，从“十一五”到“十三五”，国家布局了一系列专项，胚胎植入遗传学诊断等一系列研究获得突破，使得出生缺陷总体防治水平提高不少。

针对边远山区和脱贫地区出生缺陷防控问题，乔杰表示，要加强科普信息发布及当地出生缺陷防控能力帮扶提升。育龄夫妻应从自身做起，注意适龄生育，主动进行孕检等措施预防出生缺陷发生。

疫情发生以来，孕产妇产检和分娩受到一定程度影响。乔杰表示，针对不同涉疫风险地区的孕产妇应进行分流管理，保障孕产妇安全；积极发挥线上医疗、互联网医疗及“云上”妇幼优势。