截至2020年我国合计开展免费宫颈癌筛查1.3亿人次

人民网北京5月30日电 （记者孙红丽）妇女儿童健康反映了国家全民健康水平、生活质量和文明程度。今日，国家卫生健康委员会就党的十八大以来妇幼健康工作进展成效举行发布会。

宫颈癌、乳腺癌是影响妇女健康的两大恶性肿瘤，国家对两癌筛查一直给予了高度重视。中华预防医学会妇女保健分会主任委员、中国疾控中心慢性病首席专家王临虹在会上介绍，截至2020年，两癌筛查工作已经覆盖了近2600个县市区，合计开展免费宫颈癌筛查1.3亿人次，免费乳腺癌筛查6400万人次。通过早期筛查、早期诊断和早期干预，使众多患病妇女能够得到及时救助。

王临虹进一步介绍，从2009年开始，国家就把两癌筛查纳入重大公共卫生服务项目，为广大农村妇女提供了免费筛查。为了更好地进一步提升两癌筛查的覆盖率，从2019年又将两癌筛查纳入了基本公共卫生服务项目。

2021年，国家卫健委发布了《宫颈癌筛查工作方案》《乳腺癌筛查工作方案》，重点指导各地统筹资源，进一步提高两癌筛查服务覆盖范围，应用更精准、更高效的筛查方法，强化筛查各个环节的质量控制，让越来越多的城乡妇女，特别是农村和城市低保妇女能够享受高质量的筛查服务。

王临虹还提到，近年来，随着生物医学检测和人工智能等新技术的进展，各地也在不断优化两癌筛查的模式，比如像北京，就采用了宫颈癌联合检测策略。另外，像浙江、湖南等地也将HPV检测纳入了宫颈癌筛查的方法。还有湖北、云南等地，推广使用人工智能细胞学筛查系统，有效地解决了基层人力和病理诊断能力的不足。

为了进一步响应世界卫生组织提出的促进宫颈癌消除全球战略，近年来，各地也在积极探索宫颈癌综合防控的有效模式，很多地区把两癌筛查纳入了政府民生工程，探索构建宫颈癌防治全链条闭环管理模式，还有的地区应用大数据来促进宫颈癌防控，加强科学化、规范化和精准化。下一步，将进一步推广落实两癌三级防控措施，提升预防、筛查、诊断、治疗全流程的服务能力。

“所以，在这里也号召广大妇女要提高对宫颈癌和乳腺癌筛查的意识，积极主动地参加两癌筛查，做自己健康的第一责任人。”王临虹说。