关爱女性健康 聊聊关于HPV那些事儿

宫颈癌是危害女性的恶性肿瘤，宫颈癌的发生与HPV感染密切相关。在“三八”国际劳动妇女节即将到来之际，人民网记者采访了上海市第一人民医院妇产临床医学中心常务副主任邬素芳，与您聊聊关于HPV那些事儿。

“HPV即人乳头瘤病毒，它属于疱疹病毒，能引起人体皮肤黏膜的鳞状上皮增殖，表现为寻常疣、尖锐湿疣等症状。”邬素芳医生介绍，宫颈感染HPV最大的危害是导致宫颈癌的发生，其感染主要通过性传播。HPV分为高危型和低危型，其中高危型引起宫颈病变的风险更高。

邬素芳医生表示，在女性的一生中，几乎都会感染HPV，但90%左右的感染者为无症状感染，就是在还未出现病症时病毒就被人体的免疫系统清除，不需要治疗。另外10%左右的感染者未能清除病毒。当高危型HPV持续感染，就会慢慢侵蚀正常的宫颈，最终演变为宫颈癌前病变，甚至宫颈癌。这个演变过程需要大约8~12年不等。

“只要每年做好妇科检查，就可以把90%的宫颈癌扼杀在摇篮中。”邬素芳医生说，临床上，宫颈病变的初筛方法有HPV检测与TCT检查。HPV检测是检测是否存在可能导致宫颈病变和宫颈癌的高危病毒感染。TCT检查是宫颈液基细胞学检查，检测在致病因素的作用下，宫颈细胞是否发生了异常变化。若既往筛查结果未见异常，建议21~29岁的女性每3年做1次TCT检查，30~65岁的女性每5年做1次TCT检查和HPV检测；若既往筛查结果有异常，则相应缩短筛查间隔时间。

邬素芳医生表示，使用HPV预防性疫苗是控制宫颈病变和宫颈癌最有效的干预措施。目前上市的二价、四价、九价HPV疫苗，均展示出良好的保护效果。值得注意的是，即使接种了HPV疫苗，仍需要定期做好宫颈筛查。