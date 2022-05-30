“食品级”化妆品、童星梦工厂……@家长别再傻傻入坑了

编者按：“六一”儿童节即将到来，各类儿童用品迎来了消费潮。如何让孩子吃得健康、玩得开心、用得舒心、行得安全、学得充实快乐？家长如何理性、科学消费？即日起，人民网“人民投诉”围绕儿童吃、穿、住、用、游乐、出行、培训等多维度，结合消费热点和典型维权案例，集纳市场监管部门、消协等权威消费提示和指导建议，为孩子和家长们送上一份实用贴心的儿童用品消费指南。今天聚焦儿童化妆品、服装、培训三个领域。

儿童用品消费指南①儿童食品藏危机、创意文具陷阱多……关注孩子身边这些“不安全”！

爱美是孩子的天性。近年来，儿童化妆品市场呈爆发式增长，“无激素”“纯天然”“食品级”概念和标签充斥电商平台。随之而来的是药监部门频频曝光的非法添加违禁成分、重金属元素超标、激素含量过高等乱象，引发家长担忧。

典型案例

2021年4月，有媒体曝光“儿童化妆品多数无资质”，不少商家以“玩具”之名兜售儿童化妆品，以“玩具”名义躲过备案监督。这些儿童化妆品颜色艳丽，价格从几十元到数百元不等，包含口红、眼影、粉饼、指甲油，种类繁多，丝毫不亚于成人彩妆，但一些商品没有任何标签，就连原料成份都没有介绍。昆明市儿童医院皮肤科医师江弘婧表示：”现在市面上的儿童化妆品，其实和商家询问，它们是否有任何资质，就会发现很多它并不是属于化妆品。有的就甚至是一些玩具，它们送检出去，但是送检了以后也得不到任何保障。”

消费提示

如何科学选择健康安全的儿童化妆品？对此，国家药监局和各地消保委给出了相关标准和建议：

1. 认准“小金盾”标志。《儿童化妆品监督管理规定》（以下简称“规定”）明确自2022年5月1日起申请注册或进行备案的、2023年5月1日后生产或进口的儿童化妆品(包括儿童牙膏)，必须全部标注“小金盾”标志。

2.“食品级”“可食用”勿买。产品标签标注中有“食品级”“可食用”等词语或者有食品有关图案，或适用0—3岁婴幼儿化妆品宣称有美容修饰、卸妆等功效，标称这两种情况均是违规的，不要购买。

3. 儿童彩妆≠儿童化妆品。规定指出，儿童化妆品是适用于年龄在12岁以下（含12岁）儿童，具有清洁、保湿、爽身、防晒等功效的化妆品。换言之，一切彩妆类化妆品的销售都不能再披上儿童化妆品的“虎皮”。这个认识误区家长要厘清。

4. 配方设计三个“不许”。规定中明确儿童化妆品配方不允许使用以祛斑美白、祛痘、脱毛、除臭、去屑、防脱发、染发、烫发等为目的的原料；不允许使用尚处于监测期的新原料；不允许使用基因技术、纳米技术等新技术制备的原料。

5. 科学选购4个原则。尽量购买专业、正规的生产厂家的产品，尽量购买成熟产品、老牌产品。尽量购买配方组成比较简单，不含香料、酒精以及着色剂的产品。尽量选购保质期长且包装较小的产品。不宜选择泡沫过多的产品。

童装质量安全一直是广大消费者关注的重点，但不合格的童装会危害孩子健康，甚至变成夺命利器。

典型案例

2020年11月8日，云南景东县一小男孩到消防队求助。男孩当天穿着一件类似“蜘蛛侠”的上衣，想把拉链拉到头顶遮住面部，却不慎夹住了右眼皮。安全起见，消防员请医生共同配合，避开眼周将衣服一点点剪开，最终男孩成功脱困。生活中，“蜘蛛侠”“咸蛋超人”等卡通连帽外套深受小朋友喜欢，衣服拉链完全拉上后，会把整个头部包裹进去，可能造成孩子呼吸不畅甚至窒息；有的童装在拉链的顶端没有保护设置，拉链拉得过高会卡住脖子。

消费提示

市场监管部门和消委会提醒广大消费者，在选购和使用儿童服装时关注以下问题：

1. 选择品牌信誉度较好的商家。尽量选择在正规的经营场所购买有较好信誉的品牌，购买时要注意索要发票、留存购物凭证，出现质量问题时可作为消费维权的重要凭证。

2. 看懂说明标签。童装使用说明标签主要包括制造商名称和地址、产品名称、产品号型、纤维成分和含量、产品等级、安全技术类别、执行的产品标准、维护方法等。

3. 注重面料质量。要选择甲醛含量低、有阻燃性、颜色较浅的、舒适性较好的纯棉面料的衣服。另外，一般有害化学物质多隐藏在涂层、染料中，选购直接接触皮肤的服装时，宜选择淡色系和印花少的衣服。

4. 关注安全性，有绳带的慎购。7岁以下童装头部和颈部不应有任何绳带，其他类别带子、绳子不宜过长，避免造成勒伤、缠绊等事故。童装所用纽扣、拉链等附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘，以免划伤孩子。童装上不允许残留金属针等锐利物。婴幼儿服装上所用的附件应能抵抗一定强度的拉伸破坏力，避免被吞食造成噎塞。

5. 有刺鼻异味的勿买。如果有刺鼻性气味、霉味或较大香味，则要提高警惕，不宜购买。产品可能存在甲醛超标、可致癌芳香物质超标等质量问题。

在国家提倡素质教育的背景下，为了培养开发孩子更多的兴趣潜能，美术、舞蹈、音乐、主持、演艺类少儿艺术培训机构备受家长热捧。但一些乱象为公众诟病已久，如“免试”宣传虚假、贩卖焦虑，高价出售演出机会，人去楼空退费无门，给家长和学生带来沉重负担。

典型案例

2019年，有媒体揭秘了童星培训套路深。家长把孩子送去童星培训机构，说好拍摄微电影，交了上万元赞助费，拍摄杀青后却迟迟不见影片播出。演艺公司表示，他们把片子承包给了第三方来制作，制作过程中由于大楼意外停电，他们拍摄的9部微电影，其中4部影片的母片已经全部丢失，而其他未丢失影片的播出结果，则是用一个视频网站的链接来打发了家长们。参与拍摄的6个孩子的家长把这家演艺公司告上了法庭，要求全额退款。而演艺公司则以第三方把母片丢失属“不可抗力”，而其他几部电影已经“播出”为由，拒不退款。

消费提示

消协机构提醒家长，要避免落入培训陷阱，家长要有理性判断：

1. 全面了解、多方对比。在选择培训机构时，对于培训机构的资质、教学体系、师资力量、办学环境等全方位了解，切勿盲信宣传广告，要理性分析、多方求证和判断。

2. 要仔细查看合同。正规的演艺合同会对表演形式、节目内容、播出平台、剧本、角色、台词有明确表述，这类信息越少，就代表表演、节目越不可靠，家长不要盲目相信合同外的口头承诺。一定要将重要的内容落实在合同上。

3. 不盲目相信机构的话术。有的公司号称是包装明星的大经纪公司的子公司，专门打造童星，实际上只是玩“套名”，二者之间无任何关系。还有的高价演艺协议完全就是骗局，看起来相关要素一应俱全，其实公司根本不存在、公章也是假的，拿钱跑路后家长投诉无门。

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