儿童食品藏危机、创意文具陷阱多……关注孩子身边这些“不安全”！

编者按：“六一”儿童节即将到来，各类儿童用品迎来了消费潮。如何让孩子吃得健康、玩得开心、用得舒心、行得安全、学得充实快乐？家长如何理性、科学消费？即日起，人民网“人民投诉”围绕儿童吃、穿、住、用、游乐、出行、教育培训等多维度，结合消费热点和典型维权案例，集纳市场监管部门、消协等权威消费提示和指导建议，为孩子和家长们送上一份实用贴心的儿童用品消费指南。今天聚焦儿童食品、文具、游乐三个领域。

如今，儿童饼干、儿童面条、儿童水饺等越来越多带有“儿童”字样的食品出现在超市的货架上。这些食品包装色彩缤纷、形状新奇，还有一些在显著位置标称“适合儿童食用”“专为儿童设计”“有利儿童健康”等信息，让家长颇为青睐。但事实上，我国目前并没有明确的“儿童食品”分类和专门的国家标准，消费者在购买这些“儿童食品”时，还应持谨慎态度。

典型案例

2021年5月，黑龙江省市场监管局组织对少年儿童经常食用的食品开展了监督抽检。在抽检中，有针对性地抽取了一些市面上常见的少年儿童喜食食品。通过对批发市场、学校幼儿园食堂及校园周边等流通环节，随机抽取包括薯类和膨化食品、炒货食品及坚果制品、方便食品、糕点、糖果制品、饮料6大类500批次食品。根据食品安全国家标准检验和判定，其中合格样品497批次，不合格样品3批次。不合格项目主要是质量指标不达标、微生物污染问题。

消费提示

如何科学选购“儿童食品”？市场监管部门和各级消协均发布过相关提示：

1. 从正规销售渠道购买。尽量选择正规超市或商店，不要选择无证经营店铺或临时摊点。购买前要仔细查看食品标签上的生产日期、保质期等关键信息，不要购买没有标注厂名、厂址、生产日期等信息的“三无产品”。

2. 谨慎查看食品生产许可证。购买儿童食品要查看有无食品生产许可证号（“SC”标识+14位阿拉伯数字）；购买婴幼儿配方乳粉时查看产品配方注册号（国食注字YP+4位年代号+4位顺序号）、配料表、营养成分表、适宜人群、生产日期和保质期等信息，并根据家庭的贮存条件选择生产日期较近、密封完好、乳粉状态正常的产品。

3. 仔细辨别食品类别及配料表。优先选择含蛋白质、维生素和微量元素丰富的食品。尽量不要买高盐、高糖、高油等不利于健康的食品。此外，零食不可代替正餐，尽量不要在临近正餐和临睡前吃零食。目前我国仅有中国副食流通协会发布的团体标准《儿童零食通用要求》，不要被所谓的“儿童食品”误导。

4. 小颗粒食物家长要监管。对于小颗粒食品，由于吞咽等身体机能发育还不完善，孩子吃颗粒状、果冻状和鱼类等食品时应该在大人的照看和指导下，以免发生呛入气管或噎住喉咙等危险意外；此外不吃使神经兴奋的食品或饮料。

近年来，为吸引消费者的购买欲，市面上在售的一些文具越来越有“创意”。以孩子常用的笔为例，可爱风、趣味风比比皆是。还有各种层出不穷的“文具盲盒”悄然在学生中流行。殊不知，这些好玩有趣的“创意”文具在吸引孩子注意力的同时，也暗藏着各种风险隐患。

典型案例

山东泰安一所学校曾发生过惊险一幕：一名学生在上课时突然出现呼吸困难。正在上课的老师发现该学生出现了窒息且说不出话后，就意识到有东西呛到了孩子气管里，随即采取海姆立克急救法进行急救。在多下冲击后，孩子吐出了误吸入气管的异物，原来“罪魁祸首”是中性笔的小零件。近年来学生误吞文具事故并不少见。2021年，上海市质量监督技术检验研究院专门针对具有玩耍功能的学生用品进行市场调研，购样渠道涉及商超、文具店、批发市场等近400家实体销售场所，价格从1元到263元不等，涵盖了高、中、低价格范围。经检测结果发现，148批次学生用品中有75批次不符合相关标准的要求，不符合率50.6%，其中72批次学生用品机械和物理性能不符合标准要求；24批次笔的上帽安全不符合标准要求，另外还有6批次增塑剂指标不符合标准要求，存在致儿童误吞、窒息，造成儿童性早熟等各种潜在风险。

消费提示

如何为孩子选购安全的文具？中消协提醒广大家长要注意以下问题。

1.给孩子挑选文具时，一定要选择知名厂家生产的合格产品。

2.挑选书写笔时，要选择带有通气孔笔帽且通气孔能通气的书写笔。

3.谨慎购买造型别致、带有装饰的“玩具化”文具，这些文具往往会给孩子带来误吞、窒息的风险。

4.尽量避免使用颜色亮丽、带有香味的文具，这些都含有一定的添加剂和塑化剂，长期使用对孩子身体发育有影响。

对于“文具盲盒”消费，中消协和国家市场监管总局也曾发文建议学生和家长，要认识到盲盒具有不确定性的本质，认清并防范商家过度营销的套路，切勿跟风与攀比。

要结合自身经济能力、消费需求和兴趣爱好等，量力而行、理性消费。购买盲盒时，要尽量选择信誉高、口碑好、售后服务完善的商家进行交易。

由于购买时无法直观地辨别盲盒内产品的质量，消费时应看包装、留凭证，避免买到不合格的产品。

近年来，在商场、公园、广场等地方都开设了许多专供儿童娱乐的游乐场所，其中的游乐设施更是受到了广大儿童的欢迎。然而，由于部分游乐场疏于管理或设施存在安全隐患，消费纠纷屡有发生。

相关案例

2019年3月31日下午，河南省虞城县田庙乡万亩梨园突遇尘卷风袭击，导致一游乐蹦蹦床被刮飞，造成2名儿童死亡，1名儿童重伤，17名儿童和2名成年人受轻伤。

2022年5月，广州市黄埔区市场监管局联合广东省特种设备检测研究院开展专项检查，特种设备专家免费对辖区的小型游乐设施开展检验，封堵因游乐设施低标参数造成的监管漏洞，消除安全隐患。此次检查共发出特种设备监察指令书3份，查封高配低标的隐患设备5台。黄埔区市场监管局有关负责人介绍，按照特种设备目录规定，最大运行速度超过2m/s，或者运行高度距离地面2m的属于特种设备，有些企业为了规避两个“2”，低标参数，将大型游乐设施“变成”特种设备目录之外的小型游乐设施，造成监管漏洞，严重威胁儿童生命健康。

消费提示

为保障孩子在游乐设施中玩耍的安全性，多地消协都给出了相关提示，为家长提个醒：

1. 选择正规、有经营资质、口碑好的游乐场所。家长应选择有合格资质的游乐场所，特别是大型娱乐设施，应符合国家安全标准，从设计、制造、安装、使用，到后续的改造、修理、检测环节全程有安全监管，这样安全才能有保障。

2. 检查游乐设施是否有检验合格标志，是否处于检验有效期内。为保证大型游乐设施运营安全，法定特种设备检验机构每年会对大型游乐设施开展定期检验并核发检验合格标志。在乘坐大型游乐设施前，应查看其是否悬挂检验合格标志并在检验有效期内。

3. 要选择安全、适合的游乐项目。家长一定要根据孩子的身体状况、年龄来选择合适的游乐项目。不要冒险挑战超过孩子承受能力的高危险项目，如漂流、潜水、水上乐园、高速、高空等风险较高的游乐项目。选择水上游玩项目之前应先与经营者确认有相应的救生保障措施，确保儿童在游玩中的安全。

4. 认真阅读游乐设施乘客须知。儿童在游乐场所消费时，一定要有家长陪伴，家长要认真阅读设施乘客须知、注意事项，并对孩子进行讲解和提醒。发现不安全因素要及时防范消除。要注意设备上的警示标志、防护装置，积极配合管理人员的指引。

5. 一旦在游乐场所出现人身损害，应在第一时间与经营者取得联系，并可要求经营者派人陪同前往医院，甚至由经营者对先期医药费进行支付，协商后续医疗费用事宜。

6. 消费者要保留好消费及治疗的所有相关票据以及其他赔付费用的证明，以便后续向商家索赔有理有据。

7. 游乐场所的经营者和管理者，一定要按照相关规定对游乐设施进行检查和维护，及时排除安全隐患。

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