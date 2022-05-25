全国大学生心理健康日：警惕！大学生也会得多动症

5月25日是全国大学生心理健康日。近年来，大学生心理健康问题引发社会高度关注。大学生常见的心理问题有哪些？又该如何预防呢？就此人民网记者采访了北京大学第六医院精神科主治医师司飞飞。

“大学阶段是青年向成熟过渡的阶段。在此阶段中，大学生的心理状态尚未稳定，心理表现比成人更为敏感复杂，受环境、情绪和社会因素等的影响，易引发心理问题。”司飞飞介绍，归纳起来，大学生常见的心理问题有，焦虑障碍、抑郁障碍、失眠障碍、强迫障碍、进食障碍及注意缺陷多动障碍。

“注意缺陷多动障碍俗称多动症，很多人误认为只有儿童才会出现多动症。但研究显示，成年人也同样存在多动症，且容易被忽视。其主要表现为难以保持注意力集中，容易分心，无法做持续用脑的事，粗心、丢三落四，想法多但很难付诸实践，做事缺乏条理性，经常拖延，严重影响学习和生活。”司飞飞说。

“在临床中发现，大学生在面对心理问题时存在很多误区。”司飞飞表示，如有的人对心理问题有耻感，讳疾忌医，不主动甚至拒绝就医；有的人误以为生病都是自己的错，认为自己太脆弱、不够坚强，为此自责。正是这些错误的观念，导致很多存在心理问题的大学生不能被及时发现和治疗，错过了最佳治疗时机。

为预防心理问题的出现，司飞飞建议，日常生活中做到作息规律，保证充足睡眠，营养均衡；培养兴趣爱好，适当运动；学会自我调节、控制情绪。有不良情绪或受挫时，可以通过运动放松等方式调节。同时，要学会向同学、老师、亲人及专业人员求助，避免不良情绪的积累。（视频制作：实习生李佳悦）

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