不好动也可能是“多动症”

小丽去年升入初中，学习一向优秀的她却开始成绩下降。老师说，小丽上课时注意力不集中，经常走神，还常会沉浸在自己的世界里，有时一节课需要提醒两三次，建议家长带孩子去医院看看。

很多家长对 “多动症”的理解一般都是孩子太爱动，但这种认识并不全面。“多动症”的全称是“注意缺陷与多动障碍”，包含两方面内容，一个是“注意缺陷”，另一个是“多动-冲动”。根据这两个主要症状，多动症可以分为3种类型，即：在过去6个月内，只符合“注意缺陷”的诊断标准，不符合“多动-冲动”的诊断标准，就是以注意缺陷为主的多动症；相反，就是以多动-冲动为主要表现的多动症，也是大多数人认为的“闲不住”的“多动症”；如果二者皆符合，则属于混合型多动症。

而小丽则属于以“注意缺陷”为主的“多动症”，这种“安静型”的“多动症”多以女孩为主。

其实，小丽性格内向，从小学开始就有上课注意力不集中、容易分神，生活中丢三落四、与她说话心不在焉等的表现。但那时因为学习成绩优秀，并未引起家长和老师的重视。升入初中后，学业加重，竞争更加激烈，小丽渐渐就出现了成绩下降，这才引起老师和家长的重视。好在经过药物治疗，小丽进步很大。

当然，在临床中，诊断“多动症”需要更多条件，也不是所有的注意力不集中都诊断“多动症”。还需要看注意力不集中是否和年龄相符、是否降低了学业以及社交或职业功能的质量、是否有其他原因导致等方面。

目前疫情期间，大部分孩子都在家中上课，家长也可以有更多机会观察到孩子上课的状态，加之平时老师对孩子的反馈，如果对孩子的注意力状况有疑问，建议及时到医院精神心理科就诊。如确有问题，早发现、早治疗，完全可以让孩子取得其该有的学习成绩。