疫情防控吃劲阶段更不能有“躺平”幻想

近期，全国多地相继受奥密克戎变异毒株影响，出现新一轮疫情反弹，且传播速度加快，疫情防控形势严峻。而在历经两年多的抗疫后，不免有人产生懈怠情绪，“奥密克戎重症率、死亡率低，还有必要兴师动众吗”等想法不时涌现。科学证据表明，奥密克戎不是大号流感，新冠病毒今后如何变异仍面临很大不确定性。当前，疫情防控工作正处于“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段，我们更不能抱有“躺平”幻想。

鉴于我国的国情，“躺平”注定后果不堪设想。第七次全国人口普查结果显示，我国总人口数约为14亿1178万人，其中60岁以上人口达到2亿6402万人，占比为18.70%。奥密克戎变异株不仅传染性强、传播速度快，而且在传播过程中还有一定比例感染者是没有症状的，传播过程隐匿，传播风险加大。如果我们放任“躺平”，在短时间内势必导致大量人群感染。

我国的地区发展不平衡，医疗资源总量不足，资源配置也不平衡。根据经济合作与发展组织的统计数据，2020年，中国每十万人ICU床位数仅为4.5张，而同期德国为28.2张、美国为21.6张、法国为16.4张、日本为13.8张，远远低于发达国家水平。特别是在一些经济不发达地区，基本的医疗卫生机构仍有待进一步完善。如果不把力量和资源重点放在核酸筛查、隔离等“防”的措施上，将压力都传导到“治”上，医疗卫生资源将面临严重挤兑，严重威胁有基础性疾病患者、老年人、儿童和孕妇等脆弱人群的健康，出现大量重症和死亡，其后果不堪设想。

全球经济表现说明“躺平”无益经济改善。一些人抱有“躺平”幻想，是基于疫情防控措施可能影响到个人的工作生活，甚至影响整个经济社会发展，寄希望于“放开”能够带来个人境遇的改善，推动经济社会好转，但结果真会如此吗？在放任“躺平”的美国，目前不仅新冠死亡人数超过100万，同时也没有在经济上显示出亮眼“成绩单”。相关数据显示，今年第一季度，美国GDP下降约1.4%；欧元区19个成员国的GDP增幅相比上一季度收缩0.1%。虽然经济增长受多种因素影响，但“躺平”显然不会带来预想中的积极效果。

而我国自新冠肺炎疫情暴发以来，率先控制住疫情，实现复工复产，2020年成为世界唯一实现经济正增长的主要经济体，2021年无论在保持经济增长还是疫情防控方面，取得的成绩有目共睹。当前，疫情对经济运行短期内造成较大冲击，但经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，我国的财政政策、货币政策和其他政策也有足够的空间和多样化的工具。随着疫情防控取得阶段性成效，稳定经济政策措施持续显效，定能推动我国经济发展迅速恢复活力。相反，如果我们放任“躺平”，不断涌现的大量人群感染或阻滞劳动力流动，企业生产难以正常运行，甚至导致供应链断裂，进而拖累经济社会发展，并严重影响个人生活。

疫情防控吃劲阶段要放弃“躺平”，坚定信心。当前，疫情防控工作正处于“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段，我们要丢掉幻想、坚定信心，毫不动摇坚持“动态清零”总方针。当然，面对病毒变异的新特点，我国也仍需不断加强防控能力建设，及时完善防控措施，加大对病毒变异的研究和防范力度，不搞简单化、一刀切，在疫情防控中做好群众基本生活保障和生活物资供应，保障好群众看病就医需求，积极回应人民关切，紧紧依靠人民群众打好人民战争。

（作者：王娜，系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、中国农业大学马克思主义学院教授）